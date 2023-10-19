Тыква Хоккайдо: рецепты вкусных супов, запеченного овоща и салата пошагово

Тыква Хоккайдо — это маленькая тыква с невероятно нежным вкусом. Чаще всего ее можно увидеть в размерах до 3-х килограмм.

В ней много каротина, поэтому она может похвастаться очень интенсивным оранжевым цветом кожицы и мякоти. Тыквенный хвост Хоккайдо тоже всегда выглядит так, будто его тянут вверх. Тыква Хоккайдо: рецепты вкусных и ароматных блюд — читай в материале.

Тыква Хоккайдо: рецепт супа в домашних условиях

Ингредиенты:

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800 г тыквы Хоккайдо (очищенной);

200 г моркови;

2 пучка петрушки;

1 большая луковица;

3 головки чеснока;

1 ч. л. масла/сливочного масла;

морская соль;

молотый черный перец;

порошок карри или куркума;

семена тыквы или подсолнуха (по желанию).

Способ приготовления:

Разрежь тыкву на две части и выпекай 15-20 минут при температуре 200 градусов до мягкости. Когда тыква будет готова, остуди ее, очисть от кожуры и вырежь семена. В большой сковороде на горячем масле обжарь мелко нарезанный лук и чеснок. Добавь нарезанную морковь и петрушку. Обжарь овощи, а затем добавь печеную тыкву, нарезанную на небольшие кусочки. Посоли и приправь овощи по вкусу. Налей воды так, чтобы она полностью покрыла овощи, и вари суп 15 минут до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Взбей суп погружным блендером и при необходимости добавь специи. Перед подачей суп можно посыпать обжаренными семенами тыквы или другими семечками.

Запеченная тыква Хоккайдо: рецепт

Ингредиенты:

1 тыква Хоккайдо (900 г);

2 больших помидора;

80 г киноа;

30 г соевых бобов;

1 ст.л. яблочного уксуса;

1 ч.л. куркумы;

1 ч.л. гималайской соли;

½ ч.л. черного перца;

петрушка по вкусу;

125 г вареной свеклы;

40 г миндальной или фисташковой пасты;

30 мл низкокалорийного соуса BBQ;

1 ст.л. яблочного уксуса;

1 зубчик чеснока;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Отрежь верхнюю часть тыквы Хоккайдо и вынь из нее мякоть и семена. Помести тыкву в предварительно разогретую духовку до 180 ° C и запекай в течение 35-45 минут, пока тыква не станет мягкой с золотистой корочкой. Тем временем приготовь начинку. Промой киноа в горячей воде, помести в кастрюлю с водой и оставь кипеть. Затем добавь соевые бобы и вари все вместе 5-10 минут. Как только киноа и соя будут готовы, добавь петрушку и перец, накрой кастрюлю крышкой и вари на медленном огне 15 минут. Для соуса помести все необходимые ингредиенты в блендер и взбей. Добавь целые помидоры на горячую сковороду, предварительно распылив кокосовое масло в спрее, и запекай на медленном огне, пока они не приобретут коричневатый оттенок. Когда тыква будет готова, заполни ее смесью из киноа и сои и сверху полей соусом. Укрась жареную тыкву помидорами-гриль и подавай на стол.

Салат из тыквы Хоккайдо с нутом и йогуртом

Ингредиенты:

125 г сушеного нута;

2 луковицы (1 обычный репчатый, 1 красный лук);

2 зубчика чеснока;

большая тыква Хоккайдо;

4 столовые ложки оливкового масла;

½ чайной ложки молотого душистого перца;

соль, перец;

1 чайная ложка кунжутных семян;

1 лимон;

3 столовые ложки кунжутной пасты;

100 г йогурта (0,3% жирности);

50 мл минеральной воды;

1 веточка мяты;

Способ приготовления:

В большом количестве холодной воды замочи нут на ночь. На следующий день слей воду, нут залейте свежей водой и поставь в кастрюле варить. Доведи до кипения, затем добавь очищенный (но не нарезанный) репчатый лук и 1 зубчик чеснока. Вари на среднем огне примерно 70 минут. Пока нут варится, очисть тыкву, удали семечки и нарежьте мякоть на кубики, размером 2 см. 2 зубчик чеснока очисть и раздави. Кубики тыквы смешай с 2 столовыми ложками оливкового масла, перцем, измельченным зубчиком чеснока, солью и душистым перцем. Выложи эту тыквенную смесь на противень (перестели его бумагой для выпечки) и выпекай в предварительно разогретой духовке при 220 ° C 20-30 минут. Кунжут немного поджарь на небольшой сковороде. Выжми из лимона сок и отмерь 3 столовые ложки сока. Для соуса мешай вместе пасту, йогурт, оставшееся оливковое масло, лимонный сок и минеральную смесь. Заправь соус солью и перцем. Очисть красный лук и нарежь очень тонкой соломкой. Мяту промой и отряхни от лишней воды. Сорви листья, крупно их нарежь и смешай с кольцами лука. Слей приготовленный нут в дуршлаг. Соедини нут, запеченную тыквенную смесь и луково-мятный соус, приправь солью и перцем. Переложи салат в салатники и каждый залей йогуртом. Сверху посыпь кунжутом.

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