Тыква Хоккайдо: рецепты вкусных супов, запеченного овоща и салата пошагово

Тыква Хоккайдо — это маленькая тыква с невероятно нежным вкусом. Чаще всего ее можно увидеть в размерах до 3-х килограмм.
В ней много каротина, поэтому она может похвастаться очень интенсивным оранжевым цветом кожицы и мякоти. Тыквенный хвост Хоккайдо тоже всегда выглядит так, будто его тянут вверх. Тыква Хоккайдо: рецепты вкусных и ароматных блюд — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Тыква может стать отличной начинкой для блинов! Ранее мы рассказывали, как приготовить блины на воде, если нет ничего под рукой.
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