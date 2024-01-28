Уход за малиной весной: как правильно ухаживать

Малина — неприхотливое растение, которое из года в год радует обильным урожаем вкусных и полезных ягод. Но нужно знать и применять основные правила ухода за ней. Полезные советы по уходу за малиной весной, правила обрезки, подкормки и полива — в нашем материале на сайте.
Уход за малиной весной можно поделить на следующие этапы:
Малинник следует очистить от сухих растительных остатков. В них зимуют насекомые-вредители, а опавшие листья могут быть поражены грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому все органические остатки нужно собрать и уничтожить.
Благодаря уборке открытый грунт скорее начнет прогреваться, а малиновые кусты будут активнее расти с первыми теплыми днями.
После зимы выполняют санитарную и формировочную обрезку малины. Если обрезку не проводить, малинник станет густым, непролазным, а ягоды будут мелкими и в небольшом количестве.
При тщательном осмотре малинника побеги с наростами нужно осторожно удалить с помощью острого секатора и сжечь, ведь там, скорее всего, зимовали вредители.
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Полив ранней весной выполняют, только если зима была малоснежной и почва не влажная. В целом, малина любит не столь частый, но обильный полив.
Мульчирование позволяет сохранять влагу и пористость почвы в малиннике, препятствует прорастанию сорняков.
Ремонтантные кусты малины дают два урожая в год. Первый — как обычные, в начале лета. Второй — со второй половины лета.
Надеемся, наши советы помогут тебе присмотреть свои малиновые насаждения и получить хороший урожай вкусных, сочных, ароматных ягод.
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