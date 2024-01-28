Уход за малиной весной: как правильно ухаживать

Малина — неприхотливое растение, которое из года в год радует обильным урожаем вкусных и полезных ягод. Но нужно знать и применять основные правила ухода за ней. Полезные советы по уходу за малиной весной, правила обрезки, подкормки и полива — в нашем материале на сайте.

Уход за малиной весной можно поделить на следующие этапы:

Уборка в малиннике. Обрезка малины. Обработка. Питание. Полив и мульчирование.

Как ухаживать за малиной весной

Уборка

Малинник следует очистить от сухих растительных остатков. В них зимуют насекомые-вредители, а опавшие листья могут быть поражены грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому все органические остатки нужно собрать и уничтожить.

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Благодаря уборке открытый грунт скорее начнет прогреваться, а малиновые кусты будут активнее расти с первыми теплыми днями.

Обрезка

После зимы выполняют санитарную и формировочную обрезку малины. Если обрезку не проводить, малинник станет густым, непролазным, а ягоды будут мелкими и в небольшом количестве.

В первую очередь следует удалить все поврежденные, сухие, вымерзшие, больные и слабые побеги. Далее формируют посадки. Если малина была посажена кустовым способом, то оставляют на одном кусте 7-10 побегов. При ленточной посадке малины на 1 погонный метр оставляют 10-15 побегов. Остальное удаляют. У побегов малины, которые будут плодить в этом сезоне и достигли высоты 1,5 м, обрезают верхушки на 10-15 см. Это способствует увеличению количества плодовых веточек и заставляет растение направить питательные вещества в будущие бутоны. Если верхушки побегов подмерзли, то их обрезают до первой живой почки.

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Обработка

При тщательном осмотре малинника побеги с наростами нужно осторожно удалить с помощью острого секатора и сжечь, ведь там, скорее всего, зимовали вредители.

Для профилактики грибковых заболеваний весной нужно опрыскать кусты малины 1% бордоской жидкости. При этом рекомендуется также разрыхлить землю вокруг побегов на глубину в 5-10 см и тщательно опрыскать ее во время обработки кроны. От антракноза малину с наступлением весны обрабатывают препаратами Агроврач, Профи, Прогноз, Чистофлор, а от серой гнили — 3% раствором бордоской жидкости, Фитоспорином, Скором или др. Если есть пораженные кусты ржавчиной, проводи ранневесеннее опрыскивание почек. К примеру, препаратами Абига-Пик, Бактофит, Топаз. От стеблевой мухи и малинного жука посадки малины опрыскивают биопрепаратом Фитоверм, а также Искрой, Инта-Виром, Кинмиксом (согласно инструкции). Чтобы защитить кусты от паутинного клеща, используй тот же Фитоверм и Антиклещ. Если на малиннике появились признаки малиновой галлицы, пораженные стебли вырезают и сжигают. Чтобы на кустах не поселились новые насекомые-вредители, почву тщательно перекапывают и обрабатывают раствором препарата Фуфанон-Нова (15-20 мл на 10 л воды). Таким средством возделывают также ветки кустов: на каждое растение нужно по 200 мл раствора.

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Подкормка

С самого начала пробуждения, весной, малине необходим азот. Под побеги ранней весной вносят нитроаммофосфат 30-50 г на м2 или 50 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 20-30 г калийных удобрений на м2. Малина очень любит органику — навоз, перегной, компост.

Полив и мульчирование

Полив ранней весной выполняют, только если зима была малоснежной и почва не влажная. В целом, малина любит не столь частый, но обильный полив.

Мульчирование позволяет сохранять влагу и пористость почвы в малиннике, препятствует прорастанию сорняков.

Уход за ремонтантной малиной

Ремонтантные кусты малины дают два урожая в год. Первый — как обычные, в начале лета. Второй — со второй половины лета.

Правила ухода за ремонтантной малиной — видео

Надеемся, наши советы помогут тебе присмотреть свои малиновые насаждения и получить хороший урожай вкусных, сочных, ароматных ягод.

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