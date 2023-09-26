Чтобы урожай был обильным и не один раз в год: как обрезать ремонтантную малину

Обрезка ремонтантной малины нужна для того, чтобы у ягоды был лучше урожай. Кроме того, эти действия помогают бороться с болезнями, облегчают сбор урожая и другие работы по уходу.

Обрезку проводят в зависимости от роста и типа плодоношения кустов. Есть два способа, как можно обрезать ремонтантную малину. О них мы и расскажем.

Ремонтантная малина: что это такое

Обычно, малина является двухлетним растением. То есть, дает урожай на второй год.

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Но ремонтантная малина отличается. На первом году жизни побеги могут давать большой урожай осенью. Если правильно обрезать, могут давать урожай следующим летом, но маленький, а потом еще осенью и в большем количестве.

Когда нужно обрезать ремонтантную малину

Лучше обрезать ремонтантную малину весной, когда из земли появляются новые побеги. Это поможет увидеть, где в этом году будут расти новые побеги, и при необходимости прореживать целые кусты.

Но если у тебя не было времени сделать это весной, обрезать ремонтантную малину можно и осенью, после того, как листья опали.

Обрезка ремонтантной малины, чтобы было два урожая

При обрезке малины на два урожая надо удалить часть побега, которая уже дала плоды в предыдущем году. Делать это нужно до высоты куста около 1 м. Обращать внимание надо на зеленый стебель внутри. Если, срезанный конец после обрезки кажется сухим и мертвым, надо обрезать немного дальше, пока не дойдешь до зеленой части.

Такие обрезанные побеги будут продолжать плодоносить в начале лета. Как только побег закончит производить плоды, он отомрет.

Затем его можно срезать чуть выше уровня земли. Чтобы легче было искать побеги, их можно пометить — привязать кусок пряжи к стеблю.

Обрезка ремонтантной малины на один осенний урожай

Это более простой метод. Для обрезки ремонтантной малины на один осенний урожай надо весной срезать до земли все приросты первого года.

Побеги можно срезать секатором в пределах 2,5 см или вровень с землей в конце марта, если участок небольшой. Кроме этого, можно использовать пару острых ножниц для живой изгороди в этих целях. Новые побеги вырастают из корней растений и дают обильный урожай.

Осенью в уходе нуждаются разные кусты и деревья. Ранее мы рассказывали, как обрезать смородину осенью.

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