Уран и Нептун могут быть не ледяными: учёные пересматривают классификацию планет

Недра Урана и Нептуна могут содержать значительно больше каменистых пород, чем предполагала классическая наука. Это ставит под сомнение устоявшуюся классификацию этих планет как ледяных гигантов.

Об этом сообщает Live Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics.

По словам главного автора работы, астрофизика Луки Морфа из Цюрихского университета, понятие ледяной гигант является слишком упрощённым, поскольку внутренняя структура Урана и Нептуна до сих пор остаётся недостаточно изученной.

Уран и Нептун могут иметь каменистые недра — что выяснили ученые

Уран и Нептун расположены на краю Солнечной системы и отличаются чрезвычайно низкими температурами. Именно поэтому учёные длительное время считали, что их недра состоят преимущественно из водяного льда и замёрзших газов. Однако новые расчеты свидетельствуют: картина может быть значительно более сложной.

Морф вместе с научной руководительницей Равит Хелед создали гибридную модель внутренней структуры планет.

Она объединяет физические расчеты с астрономическими наблюдениями — в частности, данными о гравитационных полях, температуре и плотности вещества на разных глубинах.

В рамках исследования ученые смоделировали восемь возможных вариантов ядер Урана и Нептуна. В трех из них доля каменистых материалов оказалась значительно выше, чем воды, что противоречит традиционному представлению о ледяной природе этих планет.

Сколько каменистых пород может быть внутри Урана и Нептуна

Кроме того, новая модель может пролить свет на происхождение необычных магнитных полей Урана и Нептуна. Исследователи предполагают, что в недрах планет существуют конвективные зоны с ионизированной водой.

При экстремальном давлении и температуре молекулы воды распадаются на заряженные частицы, которые могут генерировать многополюсные магнитные поля.

Интересно, что согласно модели, магнитное поле Урана формируется ближе к центру планеты, чем у Нептуна.

В то же время авторы признают: физика веществ в таких условиях остаётся малоизученной. Это означает, что результаты могут измениться с учётом новых данных.

Следующим этапом команда планирует добавить в модели другие вещества — в частности метан и аммиак, которые также могут быть компонентами планетных ядер.

Как отмечает Равит Хелед, в зависимости от предположений модели Уран и Нептун могут оказаться как каменистыми, так и ледяными гигантами.

Учёные подчёркивают: большинство современных знаний об этих планетах основано на данных зонда Вояджер-2, собранных еще в 1980-х годах. Для точных выводов необходимы новые специализированные космические миссии к Урану и Нептуну.

Кстати, 28 февраля жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — парад семи планет Солнечной системы. В течение одного вечера на небе одновременно выстроятся сразу несколько планет, что происходит нечасто.

