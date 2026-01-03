Уран і Нептун можуть бути не крижаними: вчені переглядають класифікацію планет

Надра Урана і Нептуна можуть містити значно більше кам’янистих порід, ніж припускала класична наука. Це ставить під сумнів усталену класифікацію цих планет як крижаних гігантів.

Про це повідомляє Live Science з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics.

За словами головного автора роботи, астрофізика Луки Морфа з Цюрихського університету, поняття крижаний гігант є надто спрощеним, адже внутрішня будова Урана і Нептуна досі залишається малодослідженою.

Уран і Нептун можуть мати кам’янисті надра — що з’ясували вчені

Уран і Нептун розташовані на краю Сонячної системи та вирізняються надзвичайно низькими температурами. Саме через це вчені тривалий час вважали, що їхні надра складаються переважно з водяного льоду та замерзлих газів. Однак нові розрахунки свідчать: картина може бути значно складнішою.

Морф разом із науковою керівницею Равіт Хелед створили гібридну модель внутрішньої структури планет. Вона поєднує фізичні розрахунки з астрономічними спостереженнями — зокрема даними про гравітаційні поля, температуру та щільність речовини на різних глибинах.

У межах дослідження науковці змоделювали вісім можливих варіантів ядер Урана і Нептуна. У трьох із них частка кам’янистих матеріалів виявилася значно вищою, ніж води, що суперечить традиційному уявленню про крижану природу цих планет.

Скільки кам’янистих порід може бути всередині Урана і Нептуна

Крім того, нова модель може пролити світло на походження незвичних магнітних полів Урана і Нептуна. Дослідники припускають, що в надрах планет існують конвективні зони з іонізованою водою. За екстремального тиску та температури молекули води розпадаються на заряджені частинки, які можуть генерувати багатополюсні магнітні поля.

Цікаво, що згідно з моделлю, магнітне поле Урана формується ближче до центру планети, ніж у Нептуна.

Водночас автори визнають: фізика речовин за таких умов залишається маловивченою. Це означає, що результати можуть змінитися з урахуванням нових даних.

Наступним етапом команда планує додати до моделей інші речовини — зокрема метан і аміак, які також можуть бути складниками планетних ядер.

Як зазначає Равіт Хелед, залежно від припущень моделі Уран і Нептун можуть виявитися як кам’янистими, так і крижаними гігантами.

Науковці наголошують: більшість сучасних знань про ці планети базується на даних зонда Вояджер-2, зібраних ще у 1980-х роках. Для точних висновків необхідні нові спеціалізовані космічні місії до Урана і Нептуна.

Доречі, 28 лютого жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — парад семи планет Сонячної системи. Упродовж одного вечора на небі одночасно вирівняються одразу кілька планет, що трапляється нечасто.

