Все гениальное – просто! Идеи непревзойденных блюд для изысканного ужина

Хороший ужин имеет большое значение для хорошего разговора, написала Вирджиния Вульф в книге Собственная комната.

Но действительно ли нужно тратить часы на создание кулинарного шедевра, а потом в кругу родных или друзей думать только о своей усталости и изможденности от кухонных дел?

Ведь люди приходят в гости не для того, чтобы наслаждаться разнообразными блюдами, но скорее увидеть близкого человека. Поэтому еда может быть простой, но вкусной, и дополнить приятный вечер не хуже изысканных блюд.

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New York Times собрали подборку вариантов для простого ужина, чтобы ты имел(-а) возможность потратить минимум усилий на питательную по составу и непревзойденную по вкусу еду.

Простой ужин: идеи из нескольких ингредиентов, которые по силам каждому

Предлагаем идеи блюд, которые станут украшением твоего уютного вечера и дополнят интересный разговор.

Соус из феты и йогурта для снеков

Сыр фета и греческий йогурт следует перемешать, дополнив смесью сушеных трав и свежей зелени, например базилик, руккола, кинза и другие. Подавать готовый соус можно вместе с чипсами, сухариками и другими снеками.

Жареный лосось с оливковым маслом

Филе лосося нужно жарить в духовке, положив его в емкость с оливковым маслом. К рыбе можно добавить лавровый лист и чеснок или немного оливок. К ней можно сделать гарнир, но лосось точно будет центральным блюдом вечера.

Рис с укропом и сушеными травами

А гарниром для филе лосося может стать четырехкомпонентный рис. Для этого нужно отварить рис, добавить к нему укроп, сушеные травы по вкусу и соль.

Хрустящий салат с кунжутом

Этот простой рецепт требует только огурцов, авокадо, кунжута и фиолетового лука. Для заправки можно использовать смесь соевого соуса, меда и оливкового масла. Все ингредиенты надо нарезать кусочками, приправить смесью и посыпать кунжутом для вкуса.

Салат из помидоров и мандаринов с зеленью

Необычное, но очень вкусное сочетание мандаринов и помидоров с разнообразной зеленью, которую можно приправить бальзамическим соусом, оливковым маслом или заправкой по своему вкусу. Для этого салата можно использовать любую зелень, которую ты любишь.

Теперь, когда простой ужин для семьи наконец готов, пора подумать над тем, что приготовить на обед на следующий день. Для этого мы собрали подборку рецептов для обеда, когда все привычные рецепты уже надоели.

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