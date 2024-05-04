Все геніальне — просте! Ідеї неперевершених страв для вишуканої вечері

Хороша вечеря має велике значення для гарної розмови, написала Вірджинія Вулф у книзі Власна кімната.

Але чи дійсно потрібно витрачати години на створення кулінарного шедевра, а потім у колі рідних або друзів думати лише про свою втому та виснаженість від кухонних справ?

Адже люди приходять у гості не для того, щоб спілкуватися з різноманітними стравами, але побачити близьку людину. Тому їжа може бути простою, але смачною, і доповнити приємний вечір не гірше за вишукані страви.

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New York Times зібрали добірку варіантів для простої вечері, щоб ти мав(-ла) змогу витратити мінімум зусиль на поживну за складом та неперевершену на смак їжу.

Проста вечеря: ідеї страв з кількох інгредієнтів, які під силу кожному

Пропонуємо ідеї страв, що стануть прикрасою твого затишного вечора та доповнять цікаву розмову.

Соус з фети та йогурту для снеків

Сир фета та грецький йогурт треба перемішати, доповнивши сумішшю сушених трав та свіжої зелені, наприклад, базилік, рукола, кінза та інші. Подавати готовий соус можна разом із чипсами, сухариками та іншими снеками.

Печений лосось з оливковою олією

Філе лосося треба смажити у духовці, поклавши його в місткість з оливковою олією. До риби можна додати лавровий лист і часник, або трохи оливок. До неї можна зробити гарнір, але лосось точно буде центральною стравою вечора.

Рис з кропом та сушеними травами

А гарніром для філе лосося може стати чотирикомпонентний рис. Для цього потрібно відварити рис, додати до нього кріп, сушені трави до смаку і сіль.

Хрусткий салат з кунжутом

Цей простий рецепт вимагає лише огірків, авокадо, кунжуту та фіолетової цибулі. А для заправки можна використати суміш соєвого соусу, меду та оливкової олії. Всі інгредієнти треба нарізати шматочками, приправити сумішшю і посипати кунжутом для довершення смаку.

Салат з помідорів та мандаринів із зеленню

Незвичне, але дуже смачне поєднання мандаринів та помідорів з різноманітною зеленню, який можна приправити бальзамічним соусом, оливковою олією або заправкою на свій смак. Для цього салату можна використовувати будь-яку зелень, яку ти любиш.

Тож, коли проста вечеря для сім’ї нарешті готова, час подумати над тим, що приготувати на обід наступного дня. Для цього ми зібрали добірку рецептів для обіднього прийому їжі, коли всі звичні рецепти вже набридли.

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