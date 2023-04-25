Кто ждет — тот всегда дождется! В Днепре открылся МакДональдс: где и когда работает

Каким бы не было твое настроение, но часто все дороги ведут в МакДональдс. Теперь днепряне тоже смогут успокоить нервы или просто порадовать себя любимым блюдом из ресторана быстрого питания. Ведь 25 апреля МакДональдс открылся в Днепре снова.

Заведения были закрыты с начала полномасштабной войны, но позже украинским дипломатам удалось убедить официальных представителей сети ресторанов вернуться к работе в Украине.

Где работает МакДональдс в Днепре

Зайти в гости в любимое заведение можно по следующим адресам:

площадь Старомостовая, 5

просп. Гагарина, 128

просп. Героев, 2-В

ул. Кондратюка, 2-В

просп. Слобожанский, 1-А

Также в начале мая откроются рестораны быстрого питания по ул. Глинки, 2 и ул. Нижнеднепровской, 17. О точной дате сообщат на официальных страницах МакДональдс.

Как работает МакДональдс в Днепре

Все заведения будут работать по графику с 07:00 до 22:00.

В ресторан планируют не пускать более 15 посетителей, чтобы избежать скопления людей.

В случае объявления воздушной тревоги работники МакДональдс попросят всех покинуть заведение и направляться к укрытию.

Какие цены в МакДональдс в Днепре

Цены в заведениях МакДональдс в Днепре не остались на довоенном уровне, но не отличаются от ценников в других городах.

Так что если ты хочешь вспомнить вкус классического чизбургера, то за него придется заплатить 59 грн, а если мечтаешь о гамбургере, то его цена — 50 грн. Биг Мак теперь стоит 105 грн, а Биг Тейсти — 173 грн.

Если тебя замучила ностальгия по вкусу наггетсов, то за шесть штук нужно будет заплатить 78 грн, за девять — 110 грн, а за 20 — 232 грн.

Хочешь брать от жизни и от открытия МакДональдса все и планируешь заказать сразу меню? Тогда учитывай, что цена на Биг Мак Меню 172 грн, Биг Тейсти Меню — 229 грн, МакЧикен Меню — 161 грн, Дабл Чизбургер Меню — 159 грн, а Детский Хэппи Мил стоит 130 грн.

Как заказать доставку из Макдональдса в Днепре

Условия доставки не изменились, как и партнеры МакДональдса. Сделать заказ можно с помощью официального сайта либо приложений Glovo или BoltFood.

Затем необходимо выбрать любимое блюдо и ввести свой адрес, чтобы узнать, доступна ли доставка из заведения в твой район.

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