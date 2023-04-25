Кто ждет — тот всегда дождется! В Днепре открылся МакДональдс: где и когда работает

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 апреля 2023, 14:45
макдональдс Дніпро

Больше новостей
Посадка малини навесні 2023: терміни та правила посадки
Здоровые и пышные кусты: как правильно посадить малину и когда лучше это делать
зірвав спину
Болит, стреляет и ноет: что делать, если сорвал(-а) спину
Розлучення
Документы для развода 2023: какой список документов тебе нужен
День матері
Когда День матери 2023 в Украине: дата, традиции и история праздника
Смотреть больше

Материалы по теме

Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
Атака дронами на Одещину та Запоріжжя сьогодні
Неспокойная ночь для Юга и Востока: что известно про атаку дронами по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях
Українська компанія виготовляє екопакування навіть під час війни
Экоупаковка от украинского производителя! Как бизнес поднимает экономику и бережет природу
Гуманітарна допомога Марганцю
Помогают всем, чем могут. Гуманитарный штаб в Марганце не только кормит, но и ремонтирует

Видео
0:00:57
Украинская школа

Онлайн-школа — это не совсем школа. Зеленский высказался об украинском образовании на фоне войны
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
0:11:00
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо
ВСУ начали зачистку передовой полосы на левом берегу Днепра – Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн
карта бойових дій
Наступление врага на нескольких направлениях и кража зерна: карта боевых действий в Украине 24 апреля
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новый дизайн, просторный салон, климат-контроль и зарядки для гаджетов: где в Киеве появились новые трамваи
0:02:47
навчання військових у Львові
Найти себя в мирной жизни: во Львове бесплатно учат раненых бойцов
0:05:05
Тірас в Одесі
Думал, прыгать или нет! Страшные воспоминания после трагедии во многоэтажке Одессы и что со зданием сейчас
карта бойових дій 23.04.2023
ВСУ нанесли восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов: аналитика ISW и карта боевых действий в Украине 23 апреля
0:03:08
Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки
Объединил детей со всего мира: художник из Люксембурга создает керамическое панно об Украине
Больше видео
День матері
Читать дальше
Когда День матери 2023 в Украине: дата, традиции и история праздника
Чим корисні горіхи: факти про які ти міг(-ла) не знати
Читать дальше
Источник энергии и здоровья мозга — чем полезны орехи и какие они бывают

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь