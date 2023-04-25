Ми так чекали та сни здійснилися! У Дніпрі відкрився МакДональдз — де і коли працює

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 14:45
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