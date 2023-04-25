Ми так чекали та сни здійснилися! У Дніпрі відкрився МакДональдз — де і коли працює

Хоч який у тебе настрій, але часто усі дороги ведуть до МакДональдзу. Тепер дніпряни теж зможуть заспокоїти нерви або ж просто потішити себе улюбленою стравою з ресторану швидкого харчування. Адже 25 квітня МакДональдз відкрився у Дніпрі знову.

Заклади були зачинені з початку повномасштабної війни, але згодом українським дипломатам вдалось переконати офіційних представників мережі ресторанів повернутись до роботи в Україні.

Де працює МакДональдз у Дніпрі

Завітати до улюбленого закладу наразі можна за такими адресами:

площа Старомостова, 5

просп. Гагаріна, 128

просп. Героїв, 2-В

вул. Кондратюка, 2-В

пррсп. Слобожанський, 1-А

Також на початку травня відкриються ресторани швидкого харчування на вул. Глінки, 2 та вул. Нижньодніпровській, 17. Про точну дату повідомлять на офіційних сторінках МакДональдз.

Як працює МакДональдз у Дніпрі

Наразі усі заклади працюватимуть у режимі з 07:00 до 22:00.

До ресторану планують не пускати понад 15 відвідувачів, щоб уникнути скупчення людей.

У разі оголошення повітряної тривоги працівники МакДональдз попросять усіх покинути заклад та прямувати до укриття.

Які ціни у МакДональдз у Дніпрі

Ціни у закладах МакДональдз у Дніпрі не залишились на довоєнному рівні, але не відрізняються від цінників у інших містах.

Тож якщо ти хочеш згадати смак класичного чізбургера, то за нього доведеться заплатити 59 грн, а якщо мрієш про гамбургер, то його ціна — 50 грн. Біг Мак тепер коштує 105 грн, а Біг Тейсті — 173 грн.

Якщо тебе замучила ностальгія за смаком нагетсів, то за шість штук потрібно буде заплатити 78 грн, за дев’ять — 110 грн, а за 20 — 232 грн.

Прагнеш брати від життя та відкриття МакДональдзу все і плануєш замовити одразу меню? Тоді враховуй, що ціна на Біг Мак Меню 172 грн, Біг Тейсті Меню — 229 грн, МакЧікен Меню — 161 грн, Дабл Чізбургер Меню — 159 грн, а Дитячий Хеппі Міл коштує 130 грн.

Як замовити доставку з МакДональдз у Дніпрі

Умови доставки не змінились, як і партнери МакДональдз. Зробити замовлення можна за допомогою офіційного сайту або ж застосунків Glovo чи BoltFood.

Потім необхідно вибрати улюблену страву та ввести свою адресу, щоб дізнатись, чи доступна доставка із закладу до твого району.

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