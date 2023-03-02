McDonald’s відкриється в Одесі та Дніпрі! Коли чекати відновлення роботи закладів швидкого харчування

Популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s анонсувала відновлення роботи деяких своїх закладів на півдні та сході України.

Зокрема, йдеться про Одесу та Дніпро. Про це розповіли на офіційній сторінці МакДональдз в Instagram. Читай, коли саме очікується відкриття ресторанів в цих містах.

МакДональдз у Дніпрі та в Одесі знову запрацює

Мережа закладів харчування вже відновлює систему постачання до Дніпра та Одеси, але водночас продовжує ретельно слідкувати за безпековою ситуацією в регіонах.

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У Twitter компанія натякнула на те, що в Одесі McDonald’s відкриється в кінці березня, а в Дніпрі — в кінці квітня. Пояснюють це тим, що забезпечити ланцюжки постачання та логістичні процеси в Дніпрі дещо складніше та потребує більше часу.

Одесо, на кінець березня готуйте нові коментарі ????

Дніпро, з вас коменти на кінець квітня ???? — McDonald’s Ukraine (@McDonaldsUA) March 2, 2023

Понад 25 ресторанів швидкого харчування вже відкрились у Києві. Однак кілька місяців тому McDonald’s відновив роботу ще у двох закладах Львова.

Читай, за якими адресами можна замовити улюблені бургери та картопельку.

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