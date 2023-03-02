McDonald’s откроется в Одессе и в Днепре! Когда ждать возобновления работы заведений быстрого питания

Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s анонсировала возобновление работы некоторых своих заведений на юге и востоке Украины.
В частности, речь идет об Одессе и Днепре. Об этом рассказали на официальной странице МакДональдса в Instagram. Читай, когда ожидается открытие ресторанов в этих городах.
Сеть заведений питания уже восстанавливает систему поставок в Днепр и Одессу, но в то же время продолжает тщательно следить за ситуацией в регионах.
В Twitter компания намекнула на то, что в Одессе McDonald’s откроется в конце марта, а в Днепре — в конце апреля. Объясняют это тем, что обеспечить цепочки поставок и логистические процессы в Днепре несколько сложнее и требует больше времени.
Одесо, на кінець березня готуйте нові коментарі ????Дніпро, з вас коменти на кінець квітня ????— McDonald’s Ukraine (@McDonaldsUA) March 2, 2023
Одесо, на кінець березня готуйте нові коментарі ????Дніпро, з вас коменти на кінець квітня ????
Более 25 ресторанов быстрого питания уже открылись в Киеве. Однако несколько месяцев назад McDonald’s возобновил работу еще в двух заведениях Львова.
Читай, по каким адресам можно заказать любимые бургеры и картошку.
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