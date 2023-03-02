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McDonald’s откроется в Одессе и в Днепре! Когда ждать возобновления работы заведений быстрого питания

Елена Яковлева, редактор сайта 02 марта 2023, 15:50
Макдональдс у Дніпрі та в Одесі знову запрацює: дата відкриття
Фото: Pexels

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