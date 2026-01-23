Pet-friendly изменения: в Киеве предлагают допускать животных к публичным местам

Киев делает уверенный шаг навстречу статусу pet-friendly города: в Киевском городском совете официально зарегистрировали проект решения, коренным образом меняющего правила пребывания животных в публичных местах.

Инициатива, автором которой выступила депутат Виктория Пташник, предлагает предоставить владельцам бизнеса — магазинов, аптек, кофеен и сервисных учреждений — право самостоятельно решать, пускать ли посетителей с четырехлапыми друзьями в свои помещения.

Что предусматривает законопроект о допуске животных в публичные места

На сегодня в столице действуют устаревшие нормы, фактически запрещающие доступ животным к общественным пространствам, делая исключение только для собак-поводырей. По словам депутата, такой шаг не только гуманизирует городскую среду, но и создает новое конкурентное преимущество для предпринимателей, готовых обустроить удобные условия для владельцев животных.

Толчком к разработке этого документа стала активная кампания зоозащитной организации UAnimals. Активисты отмечают критическую важность таких изменений, особенно в зимний период, когда действующие запреты заставляют владельцев покидать животных на улице во время морозов, что создает реальную угрозу для жизни четвероногих.

Подобные ограничительные правила действуют в 15 городах Украины, среди которых, кроме Киева, находятся Винница, Полтава, Ужгород и Ивано-Франковск. Зоозащитники уже обратились в профильные министерства и Кабинет Министров с призывом пересмотреть устаревшее регулирование на общегосударственном уровне, чтобы устранить правовые коллизии и защитить права владельцев животных.

В случае принятия проекта в Киеве это может стать мощным прецедентом для других областных центров. Проект предусматривает, что заведения смогут не только разрешать вход с животными, но и устанавливать собственные правила пребывания (например, размер собак или наличие поводка), что позволит найти баланс между комфортом всех посетителей и безопасностью животных.

