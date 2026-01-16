Без спирта, фена и человеческих таблеток: как уберечь бездомных животных от мороза

Когда столбик термометра падает до отметки -20°C, улицы украинских городов становятся смертельной ловушкой для тысяч четвероногих. Мы привыкли думать, что замерзающее животное должно дрожать, жалобно скулить или искать спасения у людей. Однако реальность гораздо страшнее: настоящий холод — тихий. Он не кричит, он присыпает.

Почему визуально спокойная собака может на самом деле умирать от переохлаждения и как не стать жертвой опасных мифов, специально для Вікна-новини рассказали ведущие специалисты: кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники VetHelp (Житомир) Людмила Ковалева и ветеринарный врач клиники Альфавет (Днепр) Татьяна Манина.

Как понять, что бездомное животное получило обморожение: признаки тихой фазы

Людмила Ковалева подчеркивает, что переохлаждение имеет четыре степени тяжести, однако наиболее опасными являются ранние и средние этапы, когда организм животного включает режим выживания. В этот период происходит резкое сужение периферических сосудов, и кровь отводится от конечностей, ушей и хвоста к жизненно важным органам — сердцу и легким.

Внешне собака или кот выглядят необычно спокойными, они медленно реагируют на внешние раздражители, не пытаются убежать от шума транспорта или чужих людей, — рассказала ветеринар.

Эксперт называет это тихой фазой гипотермии, когда внутренняя температура тела уже упала до опасных значений, но внешне животное еще может стоять или даже медленно двигаться.

Визуальное впечатление, что с животным все нормально, в большие морозы является роковой ошибкой, так как переохлаждение развивается скрыто и становится заметным для окружающих только тогда, когда угроза жизни уже максимальна.

Татьяна Манина выделяет конкретные признаки, по которым можно распознать обморожение. Стоит обратить внимание на поведение лап: если собака постоянно их поджимает, интенсивно вылизывает или заметно хромает — это сигнал тревоги.

На подушечках могут появляться микротрещины, сильная сухость, а сами лапы и нос становятся ледяными на ощупь. Если при нажатии на лапу животное не реагирует и эта чувствительность не возвращается в течение тридцати минут в тепле, нужно немедленно обращаться к врачу.

Людмила Ковалева добавляет, что признаками истощения компенсаторных механизмов являются пассивность, поверхностное дыхание и бледная кожа. Когда животное уже долгое время лежит неподвижно, промедление может стоить ему жизни.

Спасает ли густая шерсть собаки от холода

Многие считают, что густая шерсть всегда спасает от холода, однако это не так. Шерсть животного работает только тогда, когда она сухая, чистая и имеет воздушную прослойку.

Если она влажная, слипшаяся в колтуны или грязная, то мгновенно теряет теплоизоляционные свойства и начинает, наоборот, проводить холод, — говорит Людмила.

Отдельно эксперты предостерегают от сухого мороза, который иногда опаснее снега с дождем. В сухую погоду холод менее ощутим и не вызывает мгновенного дискомфорта, поэтому животное дольше находится на открытом воздухе, не меняя положения тела.

Длительный контакт с холодной поверхностью приводит к глубокому переохлаждению тканей еще до того, как животное почувствует угрозу.

Татьяна Манина вспоминает ужасный случай, когда прохожие нашли животное, которое буквально прилипло мокрой шерстью ко льду.

В таком случае категорически нельзя отрывать его самостоятельно — это приведет к страшным травмам. Также нельзя прокалывать пузыри (волдыри), если они появились на обмороженных участках.

Почему животные не убегают от опасности и как мороз выключает инстинкты самосохранения

Довольно часто люди удивляются, почему животное продолжает лежать на льду вместо того, чтобы искать теплое место. Ответ кроется в физиологии: сильный холод угнетает работу центральной нервной системы, из-за чего у четвероногих снижается чувствительность к боли и замедляются реакции.

Людмила Ковалева объясняет, что когда начинается процесс глубокого переохлаждения, у животного падает уровень глюкозы в крови, нарушается сознание и появляется дезориентация.

— Это состояние, когда мозг буквально засыпает, и собака или кот просто перестают чувствовать дискомфорт, который в нормальных условиях заставил бы их искать прибежище. Ожидание, что животное само разберется, где ему тепло, часто заканчивается трагедией, так как инстинкты отключаются именно в тот момент, когда они нужны больше всего, — констатирует Людмила.

Смертельный таймер: сколько есть времени у бездомных животных

Ветеринарный врач Татьяна Манина предостерегает: время на спасение при сильных морозах измеряется минутами. Если домашний пес, привыкший к теплу, начнет проявлять беспокойство через 5–6 часов, то у уличных животных, чей иммунитет истощен голодом и паразитами, ресурса нет вообще.

— При температуре около -18…-20 градусов угроза жизни становится реальной уже через тридцать-шестьдесят минут пребывания на открытом воздухе. Уличные собаки часто погибают тихо, потому что им просто некому показывать свою боль. Чаще всего страдают подушечки лап, хвосты, носы и уши. Также под ударом половые органы (мошонка), так как собаки приседают на снег и не сразу понимают, что эта часть тела переохладилась, — объясняет Татьяна Манина.

Война и хронический стресс как невидимые катализаторы замерзания животных

Важным фактором сегодня является влияние войны и постоянных обстрелов на выносливость животных. Людмила Ковалева отмечает, что хронический стресс от взрывов и сирен истощает гормональную систему и заставляет организм быстрее расходовать запасы жиров и гликогена.

Эти вещества являются основными источниками внутренней энергии для обогрева мышц. Животное, находящееся в состоянии постоянной тревоги, мерзнет значительно быстрее здоровых сородичей. Кроме того, больные или травмированные животные часто имеют плохой аппетит, меньше двигаются и быстрее теряют мышечную массу.

Помощь, которая убивает: ломаем опасные мифы о растирании спиртом и горячей воде

Большинство ошибок при спасении происходят из-за банального незнания медицины. Категорически запрещено растирать лапы животного спиртом или водкой — спиртовые растворы расширяют сосуды, что только ускоряет потерю тепла всем телом. Людмила Ковалева предостерегает и от резкого согревания у батарей, феном или под горячим душем.

Татьяна добавляет:

При внезапном расширении сосудов токсичная кровь из конечностей попадает в центральный кровоток к сердцу, что может вызвать внезапный шок или даже смерть. Согревание должно происходить постепенно под сухим пледом в теплом помещении.

Также врачи подчеркивают: нельзя давать человеческие таблетки, это может быть смертельно.

Татьяна Манина акцентирует:

Часто бывает, что люди находят на улице собаку с признаками обморожения и дают ей человеческие таблетки — этого делать нельзя. Также нельзя греть животное феном или сажать его сразу к батарее.

Людмила Ковалева добавляет, что при резком согревании холодная кровь из конечностей попадает к сердцу, что может вызвать остановку сердца.

Если вы кормите замерзшее животное, не давайте сразу большую порцию. Важно, чтобы это была теплая, калорийная еда, например, каша с мясом. Давать её нужно понемногу, так же как и воду — она должна быть обязательно теплой, а не холодной, — советуют ветеринары.

Почему сено лучше одеяла и чем опасны кости в зимний период

Татьяна Манина предостерегает от использования старой одежды или одеял в уличных будках. Любая ткань впитывает влагу и конденсат, превращаясь в мокрую ледяную подстилку, которая только вытягивает тепло. Лучшее решение — это сухое сено или солома, которые создают теплую воздушную прослойку.

Единственное правильное решение — это наполнение будок сухим сеном или соломой. Это натуральный материал, который создает теплую воздушную прослойку. Даже если вы живете в квартире, сено можно приобрести в зоомагазине — это будет лучше любых тряпок, — советует врач.

Относительно еды врачи в один голос говорят решительное нет костям и хлебу. Эта еда не имеет энергетической ценности, но организм тратит последние силы на ее переваривание.

Кроме того, кости на морозе становятся хрупкими и могут травмировать пищевод или желудок, что дополнительно снижает шансы животного на выживание. Лучше всего дать теплую калорийную кашу с мясом малыми порциями, а воду — только теплую,— предостерегает Людмила.

Эксперты подчеркивают, что кошкам в плане выживания немного легче, чем собакам, так как они имеют способность прятаться в подвалах, пролезая через малейшие щели.

По статистике, из-за такой мобильности кошек умирает меньше, чем собак, однако помощь им нужна абсолютно такая же.

Цепочка помощи и реальные случаи спасения

Врачи вспоминают случаи, когда животных привозили в критическом состоянии из дачных массивов. Люди приезжали подкормить их и находили собак или кошек, которые уже не могли подняться. В таких ситуациях спасало только неравнодушие.

— Слава Богу, совесть и эта цепочка помощи — пять рукопожатий — сработала. Один нашел, другой доставил в клинику, волонтеры подхватили. Многих удалось спасти и даже найти им новые семьи, — делится Татьяна Манина.

Иногда спасение стоит лишь вашей готовности впустить животное в подъезд, гараж или подвал. Людмила Ковалева подчеркивает, что пребывание в защищенном от ветра месте с плюсовой температурой останавливает прогрессирование гипотермии даже без лекарств.

Безразличие зимой убивает быстрее мороза. Если ты видишь пассивное животное с бледной кожей и холодными на ощупь ушами — не жди. Его время истекает, и только твое внимание может спасти жизнь, которая самостоятельно уже не способна бороться.

Фото в материале: Юлия Хоменко та Ольга Воронцова.

