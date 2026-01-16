Стиль життя
Ексклюзив

Без спирту, фену та людських таблеток: як вберегти безпритульних тварин від морозу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Січня 2026, 18:00 9 хв.
як уберегти бездомних тварин від морозу

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь