Без спирту, фену та людських таблеток: як вберегти безпритульних тварин від морозу

Коли стовпчик термометра падає до позначки -20°C, вулиці українських міст стають смертельною пасткою для тисяч чотирилапих. Ми звикли думати, що тварина, яка замерзає, має тремтіти, жалібно скавучати або шукати порятунку в людей. Проте реальність набагато страшніша: справжній холод — тихий. Він не кричить, він присипляє.

Чому візуально спокійна собака може насправді помирати від переохолодження та як не стати жертвою небезпечних міфів спеціально для Вікна-новини розповіли провідні фахівці: кандидат ветеринарних наук, головний лікар клініки VetHelp (Житомир) Людмила Ковальова та ветеринарна лікарка клініки Альфавет (Дніпро) Тетяна Маніна.

Як зрозуміти що бездомна тварина отримала обмороження: ознаки тихої фази

Людмила Ковальова наголошує, що переохолодження має чотири ступені тяжкості, проте найбільш небезпечними є ранні та середні етапи, коли організм тварини вмикає режим виживання. У цей період відбувається різке звуження периферичних судин, і кров відводиться від кінцівок, вух та хвоста до життєво важливих органів — серця та легень.

Зовні собака чи кіт виглядають незвично спокійними, вони повільно реагують на зовнішні подразники, не намагаються втекти від шуму транспорту чи чужих людей, — розповіла ветеринар.

Експертка називає це тихою фазою гіпотермії, коли внутрішня температура тіла вже впала до небезпечних значень, але зовні тварина ще може стояти або навіть повільно рухатися.

Візуальне враження, що з твариною все нормально, у великі морози є фатальною помилкою, адже переохолодження розвивається приховано і стає помітним для оточуючих лише тоді, коли загроза життю вже є максимальною.

Тетяна Маніна виділяє конкретні ознаки, за якими можна розпізнати обмороження. Варто звернути увагу на поведінку лап: якщо собака постійно їх підтискає, інтенсивно вилизує або помітно кульгає — це сигнал тривоги.

На подушечках можуть з’являтися мікротріщини, сильна сухість, а самі лапи та ніс стають льодяними на дотик. Якщо при натисканні на лапу тварина не реагує і ця чутливість не повертається протягом тридцяти хвилин у теплі, потрібно негайно звертатися до лікаря.

Людмила Ковальова додає, що ознаками виснаження компенсаторних механізмів є пасивність, поверхневе дихання та бліда шкіра. Коли тварина вже довгий час лежить нерухомо, зволікання може вартувати їй життя.

Чи рятує густа шерсть собаки від холоду

Багато хто вважає, що густа шерсть завжди рятує від холоду, проте це не так. Шерсть тварини працює лише тоді, коли вона суха, чиста та має повітряний прошарок.

Якщо вона волога, злипла у ковтуни або забруднена, то миттєво втрачає теплоізоляційні властивості й починає навпаки проводити холод, — каже Людьмила.

Окремо експерти застерігають від сухого морозу, який іноді небезпечніший за сніг з дощем. У суху погоду холод менш відчутний і не викликає миттєвого дискомфорту, тому тварина довше перебуває на відкритому повітрі, не змінюючи положення тіла.

Тривалий контакт із холодною поверхнею призводить до глибокого переохолодження тканин ще до того, як тварина відчує загрозу.

Тетяна Маніна згадує жахливий випадок, коли перехожі знайшли тварину, яка буквально прилипла мокрою шерстю до льоду. У такому разі категорично не можна відривати її самотужки — це призведе до страшних травм. Також не можна проколювати пухирі (володарі), якщо вони з’явилися на обморожених ділянках.

Чому тварини не тікають від небезпеки та як мороз вимикає інстинкти самозбереження

Доволі часто люди дивуються, чому тварина продовжує лежати на кризі, замість того щоб шукати тепле місце.

Відповідь криється у фізіології: сильний холод пригнічує роботу центральної нервової системи, через що у чотирилапих знижується чутливість до болю та сповільнюються реакції.

Людмила Ковальова пояснює, що коли починається процес глибокого переохолодження, у тварини падає рівень глюкози в крові, порушується свідомість і з’являється дезорієнтація.

Це стан, коли мозок буквально засинає, і собака чи кіт просто перестають відчувати дискомфорт, який у нормальних умовах змусив би їх шукати прихисток. Очікування, що тварина сама розбереться, де їй тепло, часто закінчується трагедією, оскільки інстинкти відключаються саме в той момент, коли вони потрібні найбільше, — констатує Людмила.

Смертельний таймер: скільки є часу в безхатченків

Ветеринарна лікарка Тетяна Маніна застерігає: час на порятунок при сильних морозах вимірюється хвилинами. Якщо домашній пес, який звик до тепла, почне проявляти занепокоєння через 5-6 годин, то у вуличних тварин, чий імунітет виснажений голодом і паразитами, ресурсу немає взагалі.

— При температурі близько -18…-20 градусів загроза життю стає реальною вже через тридцять-шістдесят хвилин перебування на відкритому повітрі. Вуличні собаки часто гинуть тихо, бо їм просто немає кому показувати свій біль. Найчастіше страждають подушечки лап, хвости, носи та вуха. Також під ударом статеві органи (машонка), оскільки собаки присідають на сніг і не одразу розуміють, що ця частина тіла переохолодилась, — пояснює Тетяна Маніна.

Війна та хронічний стрес як невидимі каталізатори замерзання тварин

Важливим фактором сьогодні є вплив війни та постійних обстрілів на стійкість тварин. Людмила Ковальова зазначає, що хронічний стрес від вибухів та сирен виснажує гормональну систему і змушує організм швидше витрачати запаси жирів та глікогену.

Ці речовини є основними джерелами внутрішньої енергії для обігріву м’язів. Тварина, яка перебуває у стані постійної тривоги, мерзне значно швидше за здорових одноплемінників. Крім того, хворі або травмовані тварини часто мають поганий апетит, менше рухаються та швидше втрачають м’язову масу.

Допомога яка вбиває: ламаємо небезпечні міфи про розтирання спиртом та гарячу воду

Більшість помилок при порятунку стаються через банальне незнання медицини. Категорично заборонено розтирати лапи тварини спиртом чи горілкою — спиртові розчини розширюють судини, що лише прискорює втрату тепла всім тілом. Людмила Ковальова застерігає і від різкого зігрівання біля батарей, феном або під гарячим душем.

Тетяна додає:

При раптовому розширенні судин “токсична” кров із кінцівок потрапляє у центральний кровотік до серця, що може викликати раптовий шок або навіть смерть. Зігрівання повинно відбуватися поступово під сухим пледом у теплому приміщенні.

Більшість помилок при порятунку стаються через незнання. Тетяна наголошує:

Часто буває, що люди знаходять собаку на вулиці, яка має ознаки відмороження, та дають їй людські таблетки — цього категорично не можна робити. Також не можна гріти тварину феном чи садити її відразу до батареї.

Людмила Ковальова додає, що при раптовому розширенні судин токсична холодна кров із кінцівок потрапляє до серця, що може викликати раптовий шок або смерть. Зігрівання має бути поступовим — сухий плед та тепле приміщення.

Якщо ти годуєш замерзлу тварину, не давай відразу велику порцію. Важливо, щоб це була тепла, калорійна їжа, наприклад, каша з м’ясом. Давати її треба потрошку, так само як і воду — вона має бути обов’язково теплою, а не холодною, — радять ветеринари.

Чому сіно краще за ковдру та чим небезпечні кістки в зимовий період

Тетяна Маніна застерігає від використання старого одягу чи ковдр у вуличних будках. Будь-яка тканина вбирає вологу та конденсат, перетворюючись на мокру крижану підстилку, яка лише витягує тепло. Найкраще рішення — це сухе сіно або солома, яке створює теплий повітряний прошарок.

Щодо їжі, то лікарі кажуть рішуче ні кісткам та хлібу. Така їжа і влітку шкодить, а взимку тим паче: вона не має достатньої енергетичної цінності, але організм витрачає останні сили на її перетравлення.

Кістки на морозі стають крихкими й можуть травмувати стравохід або шлунок, що додатково знижує шанси тварини на виживання. Найкраще дати теплу калорійну кашу з м’ясом малими порціями, а воду — тільки теплу — застерігає Людьмила.

Чому сіно краще за ковдру та чим небезпечні кістки в зимовий період

Тетяна Маніна застерігає від використання старого одягу, матраців чи ковдр у вуличних будках. Будь-яка тканина вбирає вологу та конденсат, перетворюючись на мокру крижану підстилку, яка лише витягує тепло.

Єдине правильне рішення — це наповнення будок сухим сіном або соломою. Це натуральний матеріал, який створює теплий повітряний прошарок. Навіть якщо ви живеться в квартирі, сіно можна придбати в зоомагазині — це буде краще за будь-які ганчірки, — радить лікарка.

Експерти наголошують, що котам у плані виживання дещо легше, ніж собакам, адже вони мають здатність ховатися у підвалах, пролізаючи через найменші щілини.

За статистикою, через таку мобільність котів вмирає менше, ніж собак, проте допомога їм потрібна абсолютно така ж сама.

Щодо їжі, то лікарі в один голос кажуть ні кісткам та хлібу. Ця їжа не має енергетичної цінності, але організм витрачає на її перетравлення останні сили. Крім того, кістки на морозі стають крихкими й можуть травмувати стравохід.

Ланцюжок допомоги та реальні випадки порятунку

Лікарі згадують випадки, коли тварин привозили у критичному стані з дачних масивів. Люди приїжджали підгодувати їх і знаходили собак чи котів, які вже не могли піднятися. У таких ситуаціях рятувала лише небайдужість.

Слава Богу, совість і ця ціпочка допомоги — п’ять рукостискань — спрацювала. Один знайшов, інший доставив у клініку, волонтери підхопили. Багатьох вдалося врятувати та навіть знайти їм нові родини, — ділиться Тетяна Маніна.

Іноді порятунок вартує лише вашої готовності впустити тварину в під’їзд, гараж чи підвал. Людмила Ковальова підкреслює, що перебування у захищеному від вітру місці з плюсовою температурою зупиняє прогресування гіпотермії навіть без ліків.

Байдужість узимку вбиває швидше за мороз. Якщо ти бачиш пасивну тварину з блідою шкірою та холодними на дотик вухами — не чекайте. Її час вичерпується, і тільки ваша увага може врятувати життя, яке самостійно вже не здатне боротися.

Фото в матеріалі: Юлія Хоменко та Ольга Воронцова.

Поки небайдужі українці рятують тварин на вулицях, на державному рівні також готуються важливі зміни. Стало відомо, що Верховна Рада прийняла за основу закон про захист домашніх тварин, який передбачає нові правила утримання — без ланцюгів та купірування вух. Детальніше про гуманні нововведення читайте у нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!