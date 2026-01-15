Разрешить вход с животными на время морозов: UAnimals призывает бизнесы присоединиться к инициативе

Во время морозов допуск животных в помещение может спасти их жизнь, отмечает зоозащитная организация UAnimals. Поэтому там призывают владельцев бизнеса разрешить хвостикам пребывание в постройках на время холодов.

Собаки и коты в такую ​​погоду находятся на грани выживания: быстро теряют тепло и энергию, а найти укрытие, еду и воду становится в разы труднее. Ситуация усугубляется, если животное больно или истощено.

Зоозащитники призывают отменить запрет на допуск животных в публичные места: супермаркеты, магазины, заправки, кафе. Организация предлагает местным властям разрешить владельцам этих заведений решать самостоятельно или пускать животных на свою территорию.

UAnimals уже обратились с соответствующей просьбой к премьеру Юлии Свириденко, министру экономики, окружающей среды и сельскому хозяйству Алексею Соболеву, министру здравоохранения Виктору Ляшко и городским головам 16 городов с требованием отменить запреты на допуск животных в общественные учреждения.

Новости последних недель, фото беспризорных животных, которые греются в помещениях магазинов, заправок, сообщения неравнодушных людей, кормящих уличных кошек и собак или берущих на передержку, показывают, что у общества есть запрос к власти на гуманное обращение с животными, а бизнес в свою очередь давно готов внедрять такие решения, — заявила руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

К инициативе уже присоединились крупные кампании, включая сети Аврора, Епіцентр, Сільпо и сеть АЗК UPG. Организация призывает и другие украинские бизнесы поддержать уличных животных.

Этот вопрос до сих пор не урегулирован на уровне закона, говорят зоозащитники. Сейчас городские власти устанавливают свои правила: где-то бизнесам позволяют решать самостоятельно, пускать ли животных, однако в большинстве случаев действуют старые запреты. В таких случаях pet-friendly бизнес рискует, ведь нарушает законодательство.

В затруднительной ситуации оказались и опекуны животных, которые не имеют права заходить в помещение вместе со своими животными, но с другой стороны, закон не позволяет оставлять их привязанными возле магазинов или других заведений.

UAnimals отмечают, что ситуация в Украине критическая, поэтому принятое решение покажет, насколько власть готова строить гуманную к животным страну. Кроме этого, организация запустила сбор для обогрева почти для 3 тысяч животных в 10 приютах.

Также не забудь позаботиться о крылатых — читай, как сделать кормушку для птиц.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!