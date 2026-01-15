Дозволити вхід з тваринами на час морозів: UAnimals закликає бізнеси доєднатись до ініціативи

Під час морозів допуск тварин у приміщення може врятувати їхні життя, наголошує зоозахисна організація UAnimals. Тому там закликають власників бізнесу дозволити хвостикам перебування у будівлях на час холодів.

Собаки та коти за такої погоди перебувають на межі виживання: швидко втрачають тепло та енергію, а знайти укриття, їжу та воду стає в рази важче. Ситуація погіршується, якщо тварина хвора чи виснажена.

Зоозахисники закликають скасувати заборону на допуск тварин у публічні місця: супермаркети, магазини, заправки, кав’ярні. Організація пропонує місцевій владі дозволити власникам цих закладів вирішувати самостійно, чи пускати тварин на свою територію.

UAnimals вже звернулися з відповідним проханням до прем’єрки Юлії Свириденко, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міських голів 16 міст з вимогою скасувати заборони на допуск тварин у громадські заклади.

Новини останніх тижнів, фото безпритульних тварин, які гріються у приміщеннях магазинів, заправок, дописи небайдужих людей, що годують вуличних котів і собак чи беруть на перетримку, показують, що суспільство має запит до влади на гуманне поводження з тваринами, а бізнес своєю чергою давно готовий впроваджувати такі рішення — зауважила керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

До ініціативи вже доєдналися великі кампанії, зокрема мережі Аврора, Епіцентр, Сільпо та мережа АЗК UPG. Тож організація закликає й інші українські бізнеси підтримати вуличних тварин.

Це питання досі не врегульоване на рівні законі, кажуть зоозахисники. Нині міська влада встановлює свої правила: десь бізнесам дозволяють вирішувати самостійно, чи пускати тварин, проте здебільшого діють старі заборони. У таких випадках pet-friendly бізнес ризикує, адже порушує законодавство.

У скрутній ситуації опинились і опікуни тварин, які не мають права заходити у приміщення разом зі своїми тваринами, але з іншого боку закон не дозволяє залишати їх прив’язаними біля магазинів чи інших закладів.

UAnimals зазначають, що ситуація в Україні є критичною, тож ухвалене рішення покаже, наскільки влада готова будувати гуманну до тварин країну. Крім цього, організація запустила збір для обігріву для майже 3 тисяч тварин у 10 притулках.

Також не забудь потурбуватися про крилатих — читай, як зробити годівничку для птахів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!