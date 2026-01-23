Pet-friendly зміни: у Києві пропонують допускати тварин до публічних місць

Київ робить впевнений крок назустріч статусу pet-friendly міста: у Київській міській раді офіційно зареєстрували проєкт рішення, який докорінно змінює правила перебування тварин у публічних місцях.

Ініціатива, автором якої виступила депутатка Вікторія Пташник, пропонує надати власникам бізнесу — магазинів, аптек, кав’ярень та сервісних установ — право самостійно вирішувати, чи впускати відвідувачів із чотирилапими друзями до своїх приміщень.

Що передбачає законопроєкт про допуск тварин у публічні місця

На сьогодні в столиці діють застарілі норми, які фактично забороняють доступ тваринам до громадських просторів, роблячи виняток лише для собак-поводирів. За словами депутатки, такий крок не лише гуманізує міське середовище, а й створює нову конкурентну перевагу для підприємців, які готові облаштувати зручні умови для власників тварин.

Поштовхом до розробки цього документа стала активна кампанія зоозахисної організації UAnimals. Активісти наголошують на критичній важливості таких змін, особливо в зимовий період, коли чинні заборони змушують власників залишати тварин на вулиці під час морозів, що створює реальну загрозу для життя чотирилапих.

Наразі подібні обмежувальні правила діють у 15 містах України, серед яких, окрім Києва, знаходяться Вінниця, Полтава, Ужгород та Івано-Франківськ. Зоозахисники вже звернулися до профільних міністерств та Кабінету Міністрів із закликом переглянути застаріле регулювання на загальнодержавному рівні, щоб усунути правові колізії та захистити права власників тварин.

У разі ухвалення проєкту в Києві, це може стати потужним прецедентом для інших обласних центрів. Проєкт передбачає, що заклади зможуть не лише дозволяти вхід із тваринами, а й встановлювати власні правила перебування (наприклад, щодо розміру собак чи наявності повідця), що дозволить знайти баланс між комфортом усіх відвідувачів та безпекою тварин.

