ТРЦ Gulliver — десять лет! Об организации праздника и первом международном медиа-арт фестивале

21 октября в сердце столицы прошел первый международный медиа-арт фестиваль UArt Media Fest. Инновационные видеоработы участников со всего мира показали на крупнейших экранах Европы торгово-развлекательного центра Gulliver, который стал организатором мероприятия, начав самое масштабное арт-шоу в честь своего десятилетия.

Зрелищное мультимедийное шоу UArt Media Fest объединило традиционное современное искусство и цифровые установки будущего. Участники соревновались в двух арт-категориях: tech-heavy media-art и digital & cryptoart.

Работы кардинально отличались друг от друга по стилистике и концепции, но идейно объединены одной темой — свет в каждом.

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В общей сложности 22 художника и художницы предоставили свои работы для участия в конкурсе — от патриотической абстракции до визуальных историй в стиле фэнтези. К слову, работы участников будут украшать экраны ТРЦ Gulliver в течение ноября.

— ТРЦ Gulliver был и остается знаковой локацией Киева, который без остановок движется вперед. Мы всегда реагируем на актуальные и социально важные события, создавая для киевлян важные смыслы.

21 октября нам удалось организовать фантастическое арт-шоу, которое ещё раз подтвердило, насколько украинские художники — талантливые, а Украина — ведущая инновационная страна, которая, несмотря на сложные обстоятельства, создает шоу мирового уровня, уверенно держа курс к светлому будущему, — рассказывает директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

Победителем в номинации tech-heavy media-art стала студия Lumenstory с яркой 3D работой с хамелеоном. Второе место заняла студия Pepper Production House, третье — разделили креативные агентства из Киева oversize.agency и Roas.pro.

Специальную премию за социальный ролик получил художник Никита Барко и его команда по теме Ты тоже особенная. В номинации digital&cryptoart победительницей стала художница Лина Кондес.

— Выбрать победителя было действительно непросто, поскольку у всех работ есть творческий потенциал. Все художники самобытны, разные, но для каждого из них самое важное — это продолжать творить при любых обстоятельствах, даже таких, как сейчас. И это должно вдохновлять каждого из нас быть творческими в том, что мы делаем.

Так формируются сильные и талантливые нации, и украинцы, безусловно, демонстрируют эти качества наилучшим образом, — комментирует Таисия Пода, член жюри, креативная продюсер и арт-директор в мультимедийном и tech-heavy искусстве.

В состав жюри также вошли эксперты индустрии, а именно: основатель студии мультимедийных решений Magic Innovation Остап Хитрук, арт-дилер, галерист, основатель Tuzov Gallery Влад Тузов, руководитель производства проектов Мавка и Похищенная принцесса Андрей Милицкий, креативная директор международной компании, CEO & VFX artist Pepper Production House Сергей Перцев, режиссер Похищена принцесса и Мавка Олег Маламуж и бренд-маркетолог Игорь Погоржельский.

Организационным и исполнительным партнером UArt Media Fest стала международная компания MEET FUTURE, эксперт и трендсеттер в инновационных технологиях и мероприятиях.

Фестиваль стал финальной частью празднования Дня рождения ТРЦ Gulliver, которому исполнилось десять лет.

В рамках мероприятия проходил сбор средств на восстановление школ, а также звездный аукцион и продажу лимитированного мерча, все собранные средства будут перечислены через фандрейзинговую платформу UNITED24.

В течение дня в комплексе проходил большой звездный концерт с участием MONATIK, Jerry Heil, Анны Тринчер и других. В особых форматах с приветствиями появились Макс Барских и Оля Полякова. Развлекал гостей робот-диджей YuMI, а на этажах были размещены интерактивные зоны.

Информационные партнеры мероприятия: Фокус, ТРК Киев, Ты Киев, Viva и МУЗВАР.

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