ТРЦ Gulliver — десять років! Про організацію свята та перший міжнародний медіа-арт фестиваль

21 жовтня в серці столиці відбувся перший міжнародний медіа-арт фестиваль UArt Media Fest. Інноваційні відеороботи учасників зі всього світу показали на найбільших екранах Європи торгово-розважального центру Gulliver, який став організатором заходу, започаткувавши наймасштабніше арт-шоу на честь свого десятиріччя.

Видовищне мультимедійне шоу UArt Media Fest поєднало традиційне сучасне мистецтво та цифрові інсталяції майбутнього. Учасники змагалися у двох арт-категоріях: tech-heavy media-art та digital & cryptoart.

Роботи кардинально відрізнялися одна від одної за стилістикою та концепцією, але ідейно об’єднані однією темою — світло в кожному.

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Загалом 22 художники та художниці надали свої роботи для участі у конкурсі — від патріотичної абстракції до візуальних історій у стилі фентезі. До слова, роботи учасників будуть прикрашати екрани ТРЦ Gulliver протягом листопада.

— ТРЦ Gulliver був і залишається знаковою локацією Києва, який рухається в ритмі столиці. Ми завжди реагуємо на актуальні та соціально-важливі події, створюючи для киян важливі сенси.

21 жовтня нам вдалося організувати фантастичне арт-шоу, яке вкотре підтвердило, наскільки українські митці – талановиті, а Україна — провідна інноваційна країна, яка попри складні обставини, створює шоу світового рівня, впевнено тримаючи курс до світлого майбутнього, — розповідає директорка з маркетингу ТРЦ Gulliver Катерина Жураківська.

Переможцем у номінації tech-heavy media-art стала студія Lumenstory з яскравою 3D-роботою з хамелеоном. Друге місце посіла студія Pepper Production House, третє — розділили креативні агенції з Києва oversize.agency та Roas.pro.

Спеціальну премію за соціальний ролик отримав художник Микита Барко та його команда з темою Ти теж особлива. У номінації digital & cryptoart переможницею стала художниця Ліна Кондес.

— Обрати переможця було дійсно непросто, оскільки всі роботи мають креативний потенціал. Всі митці самобутні, різні, але для кожного з них найважливіше — це продовжувати творити за будь-яких обставин, навіть таких, як зараз. І це має надихати кожного з нас бути творчими в тому, що ми робимо.

Так формуються сильні та талановиті нації, і українці, безперечно, демонструють ці якості найкращим чином, — коментує Таїсія Пода, членкиня журі, креативна продюсерка та арт-директорка в мультимедійному і tech-heavy мистецтві.

До складу журі також увійшли експерти індустрії, а саме: засновник студії мультимедійних рішень Magic Innovation Остап Хитрук, арт-дилер, галерист, засновник Tuzov Gallery Влад Тузов, керівник виробництва проектів Мавка і Викрадена принцеса Андрій Міліцький, креативна директорка міжнародної компанії MEET FUTURE Кристина Пальянова, CEO & VFX artist Pepper Production House Сергій Перцев, режисер Викрадена принцеса і Мавка Олег Маламуж та бренд-маркетолог Ігор Погоржельський.

Організаційним та виконавчим партнером фестивалю UArt Media Fest стала міжнародна компанія MEET FUTURE, експерт та трендсетер в інноваційних технологіях та заходах.

Фестиваль став фінальною частиною великого святкування Дня народження ТРЦ Gulliver, якому виповнилося десять років.

В межах заходу проходив збір коштів на відбудову шкіл, а також зірковий аукціон та продаж лімітованого мерчу, всі зібрані кошти перерахують через фандрейзингову платформу UNITED24.

Протягом дня у комплексі проходив великий зірковий концерт за участі MONATIK, Jerry Heil, Анни Трінчер та інших. В особливих форматах з привітаннями з’явилися Макс Барських та Оля Полякова. Розважав гостей робот-діджей YuMI, а на поверхах були розміщені інтерактивні зони.

Інформаційні партнери заходу: Фокус, ТРК Київ, Ти Київ, Viva та МУЗВАР.

Незабаром у Києві пройдуть Дні моди під егідою ELEMENT 18-1750 Fashion Days. Що про це відомо, читай в нашому іншому матеріалі.

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