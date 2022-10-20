Национальный оберег — Tayanna и Віра Брежнєва перепели народную песню о вышиванке

Певицы Tayanna и Vera (Вера Брежнева) в дуэте перепели известную песню об украинском национальном обереге и символе. Она называется Вышиванка и теперь звучит в современной аранжировке.

Эта песня считается народной, хотя ее авторами являются поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер.

Спасибо судьбе за то, что она нас свела с Vera в этой песне. Безграничная благодарность авторам: поэту Николаю Сому и композитору Оскару Сандлеру, — написала Tayanna в своем Instagram.

Vera и Tayanna начали работать над песней в начале года. Но выпустили ее 19 октября.

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— Благодарю всех за теплые комментарии, за поддержку и репосты, а мою прекрасную Tayanna за то, что предложила мне создать что-то вместе.

Мы “вышивали” нашу вышиванку с большим теплом и любовью. Чувствую их и от вас… — поделилась Вера Брежнева, недавно изменившая свой творческий псевдоним.

Vera и Tayanna — Вышиванка: слушать онлайн

Песня Вышиванка повествует о разлуке и любви во время войны, которые переживают миллионы украинцев. Также речь идет об украинках, которые вплетали свою любовь в полотно и передавали свою заботу родным.

Обложку для трека разработала вышивальщица София Гольдман-Манастырская в технике цепочка, традиционно используемая на Севере и Западе Украины.

Слушай песню Вышиванка онлайн.

Vera и Tayanna — Вышиванка: текст песни

З вечора тривожного аж до ранку

Вишивала дівчина вишиванку.

Вишивала дівчина, вишивала,

Чорну та червоную нитку клала.

Ой, та чорна ниточка — то страждання,

А червона ниточка — то кохання.

Тому чорна ниточка часто рвалась,

А червона ниточка легко слалась.

Як піду я ввечері на гулянку,

Подарую милому вишиванку.

Бери, мій соколику, і не сердься,

Будеш ти носить її коло серця.

З вечора тривожного аж до ранку

Вишивала дівчина вишиванку.

Вишивала дівчина, вишивала,

В тую вишиваночку душу вклала.

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