Шоу-биз

Национальный оберег — Tayanna и Віра Брежнєва перепели народную песню о вышиванке

Елена Яковлева, редактор сайта 20 октября 2022, 13:31
Vera і Tayanna — Вишиванка — співачки випустили нову пісню
Фото: Instagram

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