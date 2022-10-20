Национальный оберег — Tayanna и Віра Брежнєва перепели народную песню о вышиванке

Певицы Tayanna и Vera (Вера Брежнева) в дуэте перепели известную песню об украинском национальном обереге и символе. Она называется Вышиванка и теперь звучит в современной аранжировке.
Эта песня считается народной, хотя ее авторами являются поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер.
Спасибо судьбе за то, что она нас свела с Vera в этой песне. Безграничная благодарность авторам: поэту Николаю Сому и композитору Оскару Сандлеру, — написала Tayanna в своем Instagram.
Спасибо судьбе за то, что она нас свела с Vera в этой песне. Безграничная благодарность авторам: поэту Николаю Сому и композитору Оскару Сандлеру, — написала Tayanna в своем Instagram.
Vera и Tayanna начали работать над песней в начале года. Но выпустили ее 19 октября.
— Благодарю всех за теплые комментарии, за поддержку и репосты, а мою прекрасную Tayanna за то, что предложила мне создать что-то вместе.
Мы “вышивали” нашу вышиванку с большим теплом и любовью. Чувствую их и от вас… — поделилась Вера Брежнева, недавно изменившая свой творческий псевдоним.
Песня Вышиванка повествует о разлуке и любви во время войны, которые переживают миллионы украинцев. Также речь идет об украинках, которые вплетали свою любовь в полотно и передавали свою заботу родным.
Обложку для трека разработала вышивальщица София Гольдман-Манастырская в технике цепочка, традиционно используемая на Севере и Западе Украины.
Слушай песню Вышиванка онлайн.
З вечора тривожного аж до ранку
Вишивала дівчина вишиванку.
Вишивала дівчина, вишивала,
Чорну та червоную нитку клала.
Ой, та чорна ниточка — то страждання,
А червона ниточка — то кохання.
Тому чорна ниточка часто рвалась,
А червона ниточка легко слалась.
Як піду я ввечері на гулянку,
Подарую милому вишиванку.
Бери, мій соколику, і не сердься,
Будеш ти носить її коло серця.
В тую вишиваночку душу вклала.
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