Національний оберіг — Tayanna та Віра Брежнєва переспівали народну пісню про вишиванку

Співачки Tayanna та Vera (Віра Брежнєва) в дуеті переспівали відому пісню про український національний оберіг та символ. Вона називається Вишиванка і тепер звучить у сучасному аранжуванні.
Ця пісня вважається народною, хоча її авторами є поет Микола Сом і композитор Оскар Сандлер.
Дякую долі за те, що вона нас звела з Vera у цій пісні. Безмежна вдячність авторам: поету Миколі Сому і композитору Оскару Сандлеру, — написала Tayanna у своєму Instagram.
Дякую долі за те, що вона нас звела з Vera у цій пісні. Безмежна вдячність авторам: поету Миколі Сому і композитору Оскару Сандлеру, — написала Tayanna у своєму Instagram.
Vera і Tayanna почали працювати над піснею ще на початку року. Але випустили її 19 жовтня.
— Дякую всім за теплі коментарі, за підтримку та репости, а моїй прекрасній Tayanna за те, що запропонувала мені створити щось разом.
Ми “вишивали” нашу вишиванку з великим теплом та любов’ю. Відчуваю їх і від вас.. — поділилась Віра Брежнєва, яка нещодавно змінила свій творчий псевдонім.
Пісня Вишиванка оповідає про розлуку та любов під час війни, що переживають нині мільйони українців. Також йдеться про українок, які вплітали своє кохання в полотно та передавали так свою турботу рідним.
Обкладинку для треку розробила вишивальниця Софія Гольдман-Манастирська у техніці ланцюжок, який традиційно використовують на Півночі та Заході України.
Слухай пісню Вишиванка онлайн.
З вечора тривожного аж до ранку
Вишивала дівчина вишиванку.
Вишивала дівчина, вишивала,
Чорну та червоную нитку клала.
Ой, та чорна ниточка — то страждання,
А червона ниточка — то кохання.
Тому чорна ниточка часто рвалась,
А червона ниточка легко слалась.
Як піду я ввечері на гулянку,
Подарую милому вишиванку.
Бери, мій соколику, і не сердься,
Будеш ти носить її коло серця.
В тую вишиваночку душу вклала.
Зараз творчість багатьох українських артистів про те, що болить. Співачка DOROFEEVA випустила кліп на пісню У твоїй душі.
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