Національний оберіг — Tayanna та Віра Брежнєва переспівали народну пісню про вишиванку

Співачки Tayanna та Vera (Віра Брежнєва) в дуеті переспівали відому пісню про український національний оберіг та символ. Вона називається Вишиванка і тепер звучить у сучасному аранжуванні.

Ця пісня вважається народною, хоча її авторами є поет Микола Сом і композитор Оскар Сандлер.

Дякую долі за те, що вона нас звела з Vera у цій пісні. Безмежна вдячність авторам: поету Миколі Сому і композитору Оскару Сандлеру, — написала Tayanna у своєму Instagram.

Vera і Tayanna почали працювати над піснею ще на початку року. Але випустили її 19 жовтня.

Зараз також дивляться

— Дякую всім за теплі коментарі, за підтримку та репости, а моїй прекрасній Tayanna за те, що запропонувала мені створити щось разом.

Ми “вишивали” нашу вишиванку з великим теплом та любов’ю. Відчуваю їх і від вас.. — поділилась Віра Брежнєва, яка нещодавно змінила свій творчий псевдонім.

Vera і Tayanna — Вишиванка: слухати онлайн

Пісня Вишиванка оповідає про розлуку та любов під час війни, що переживають нині мільйони українців. Також йдеться про українок, які вплітали своє кохання в полотно та передавали так свою турботу рідним.

Обкладинку для треку розробила вишивальниця Софія Гольдман-Манастирська у техніці ланцюжок, який традиційно використовують на Півночі та Заході України.

Слухай пісню Вишиванка онлайн.

Vera і Tayanna — Вишиванка: текст пісні

З вечора тривожного аж до ранку

Вишивала дівчина вишиванку.

Вишивала дівчина, вишивала,

Чорну та червоную нитку клала.

Ой, та чорна ниточка — то страждання,

А червона ниточка — то кохання.

Тому чорна ниточка часто рвалась,

А червона ниточка легко слалась.

Як піду я ввечері на гулянку,

Подарую милому вишиванку.

Бери, мій соколику, і не сердься,

Будеш ти носить її коло серця.

З вечора тривожного аж до ранку

Вишивала дівчина вишиванку.

Вишивала дівчина, вишивала,

В тую вишиваночку душу вклала.

Зараз творчість багатьох українських артистів про те, що болить. Співачка DOROFEEVA випустила кліп на пісню У твоїй душі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!