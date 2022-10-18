Шоу-біз

Музика — це моя зброя та інструмент допомоги! DOROFEEVA привертає увагу до проблеми українців у новому кліпі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 19:30
DOROFEEVA — У твоїй душі: прем’єра кліпу

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