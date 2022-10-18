Музика — це моя зброя та інструмент допомоги! DOROFEEVA привертає увагу до проблеми українців у новому кліпі

Зараз творчість багатьох українських артистів про те, що болить. Через неї вони розповідають про проблеми українців та війну в країні.

Українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) випустила зворушливий кліп на пісню У твоїй душі. У ньому вона розповідає про трагедію багатьох українців. Цей кліп артистка знімала у власному будинку.

За сюжетом, героїня вперше повертається у рідну домівку після 24 лютого, де все нагадує про той моторошний ранок.

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— Поки ворог із захватом руйнує ракетами та дронами наші домівки та інфраструктуру, ми все відбудовуємо та зміцнюємо, — коментує співачка у своєму Instagram. Додає: ми будемо боротися й продовжуватимемо жити.

Музика — це моя зброя та інструмент допомоги! — зауважує Надя.

На початку кліпу артистка каже:

— Дім — це особливе місце для кожного з нас. Воно дарує неймовірне відчуття захищеності, навіть якщо навколо небезпека. Дім — це наша фортеця.

Далі у кліпі співачка продемонструвала розбомблені Росією будинки в Україні. У відеороботі вона постає перед глядачами дитиною та в юнацькому віці, розповідаючи історію.

— Втратити дім — це одне з найтяжчих випробувань у житті. За сім місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тис. помешкань. Понад 230 тис. українських сімей лишилися без житла, 90 тис. українських дітей втратили свій дім — і це лише в містах і селах, які не окупував ворог, — каже наприкінці кліпу Надя.

Співачка закликала допомагати волонтерському руху, який відновлює знищені російськими військовими домівки українців.

Люди в мережі в захваті від нової роботи артистки. Вони зізнаються, що під час перегляду на очах з’являються сльози.

DOROFEEVA — У твоїй душі

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Фото: скриншот з кліпу

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