Вкусные блюда из тыквы для детей: от запеканки с мясом до сладкой тыквенной каши

Врачи все чаще говорят о том, что польза тыквы для детей — огромная. Ведь в овоще содержится бета-каротин, такой важный для формирования костей, зубов и волос ребенка, регуляции обмена веществ и формировании крепкого иммунитета. Какие вкусные блюда из тыквы для детей приготовить уже сегодня — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Раньше мы рассказывали, как сделать цукаты из цитрусовых и яблок.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.