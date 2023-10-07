Вкусные блюда из тыквы для детей: от запеканки с мясом до сладкой тыквенной каши

Врачи все чаще говорят о том, что польза тыквы для детей — огромная. Ведь в овоще содержится бета-каротин, такой важный для формирования костей, зубов и волос ребенка, регуляции обмена веществ и формировании крепкого иммунитета. Какие вкусные блюда из тыквы для детей приготовить уже сегодня — читай в материале.

Блюда из тыквы для детей: запеканка с куриным филе

Ингредиенты:

250 г куриного филе;

250 г тыквы;

1 помидор;

50 г сыра;

яйцо;

1 небольшой зубчик чеснока;

соль, перец, зелень по вкусу (базилик, укроп, петрушка).

Способ приготовления:

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Мясо отвари до полуготовности, дай остыть и нарежь кубиками. Помидоры и тыкву нарежь небольшими кубиками, примерно одинакового размера, не больше 1 см. Сыр натри на крупной терке, яйцо взболтай до однородности. В смазанную растительным маслом форму уложи половину помидоров и тыквы, на них — слой мяса, все залей яйцом и посыпь мелко нарезанной зеленью. Уложи оставшиеся помидоры и тыкву, посыпь сыром и запекай в разогретой до 200°C духовке 50 мин.

Блюда с тыквой для детей: ленивые вареники

Ингредиенты:

300 г тыквенного пюре;

500 г творога;

3/4 стакана тростникового сахара;

2 яйца;

2 стакана муки;

корица, мускатный орех, соль (по вкусу).

Способ приготовления:

Тыкву нарежь, удали семена, выложи срезом вверх и запекай до мягкости. Затем отдели мякоть от кожуры и растолочь в пюре. Творог, яйца, тыквенное пюре, сахар и специи перемешай. Постепенно добавляя муку, замеси тесто. Если оно покажется жидким, всыпь немного больше муки. Припыли рабочую поверхность мукой. Раздели тесто на части и сформируй из каждой колбаску. Затем разрежь получившиеся заготовки на брусочки, толщиной в палец, и переложи срезом вверх на присыпанную мукой доску. Немного приплюсни сверху. Вскипяти воду в широкой кастрюле, посоли. Добавь ленивые вареники. Когда они всплывут, вари еще 2 минуты. Аккуратно вытяни шумовкой и переложи в миску с кусочком сливочного масла. Удобнее всего готовить вареники партиями.

Что приготовить детям из тыквы: сладкая каша

Ингредиенты:

800 г тыквы;

150 мл воды;

350 мл молока;

щепотка соли;

80 г сахара;

100 г риса;

80 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Тыкву очисть от кожуры и семян, нарежь кубиком. Выложи в кастрюлю. Залей тыкву водой и поставь на средний огонь. Вари 10 минут. Влей к тыкве молоко и доведи до кипения. Добавь соль и сахар. Промой рис и высыпь туда же. Не перемешивай, иначе каша пригорит. Накрой кашу крышкой и вари 30 минут на минимальном огне до готовности риса. Добавь в кашу подтаявшее сливочное масло и слегка растолки.

Раньше мы рассказывали, как сделать цукаты из цитрусовых и яблок.

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