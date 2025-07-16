Властелин колец, Хоббит и Кольца власти: в каком порядке лучше смотреть фильмы

Если ты до сих пор не просмотрел всего Властелина колец — тебе можно только позавидовать, ведь впереди — потрясающее многочасовое приключение. Чтобы не заблудиться в мире Средиземья, узнай, в каком порядке нужно смотреть фильмы из саги о Властелине колец.

Властелин колец: в каком порядке лучше смотреть фильмы

Мир Властелина колец начался с того, что режиссер Питер Джексон адаптировал для кино всемирно известные романы английского писателя в жанре фэнтези Дж.Р.Р. Толкина — The Lord of the Rings и The Hobbit, или There and Back Again.

Режиссер создал две кинотрилогии: Властелин колец и Хоббит. И хотя снимались они в указанном порядке, события Хоббита предшествуют приключениям, описанным во Властелине Колец.

Смотреть их можно в следующем порядке:

по дате выхода лент;

по хронологии описанных событий.

Руководствуясь первым вариантом, ты все равно будешь без проблем следить за историей, ведь авторы в случае необходимости делают отсылки в прошлое, чтобы зрители понимали сущность происходящего.

Трилогию Властелин колец лучше смотреть в следующем порядке:

Властелин колец: Братство перстня (2001) — 178 мин.

Властелин колец: Две башни (2002) — 179 мин.

Властелин колец: Возвращение короля (2003) — 201 мин.

Итак, для непрерывного просмотра Властелина колец тебе придется провести перед экраном 558 минут или 9 часов 18 минут.

Трилогию Хоббит следует смотреть в следующем хронологическом порядке:

Неожиданное путешествие (2012) — 169 мин.

Пустошь Смауга (2013) — 161 мин.

Битва пяти воинств (2014) — 144 мин.

На непрерывный просмотр Хоббита тебе придется потратить 474 минуты или 7 часов 54 мин.

Кстати, оба способа просмотра: по дате выхода и по хронологии событий имеют свои плюсы и минусы: сюжетные линии воспринимаются несколько по-разному.

Однако большинство киноманов считают, что новым зрителям лучше погружаться в историю, доверяя видению сценаристов и режиссера, предполагавших, что аудитория трилогии Хоббит уже знакома со всеми персонажами. То есть смотреть трилогии по дате выхода лент.

Для просмотра всех экранизаций оригинальных произведений Толкина выдели 17 часов 12 минут.

Властелин колец, Хоббит и Перстни власти: в каком порядке смотреть

Но и на этом не стоит ставить точку. Экранная вселенная Средиземья значительно шире. Кроме шести лент Джексона существуют полнометражные анимационные адаптации других режиссеров:

Властелин колец (1978);

Возвращение короля (1980).

А Amazon изготовил и выпустил многосерийную лайв-экшн адаптацию Колец властей (2 сезона по 8 серий).

И здесь мы зайдем в еще большие дебри хронологии историй. Ведь действие лент от Amazon разворачивается еще раньше, в Первую эпоху Средиземья — задолго до трилогий Хоббита и Властелина колец.

Авторы отмечают, что Кольца власти не являются официальным приквелом, хотя и соотносятся с хронологией фильмов Джексона. К тому же сериал Кольца власти все же допускает некоторые вольности по поводу оригинальных произведений Толкина.

Список киноадаптации произведений Толкина в порядке выхода

Братство Кольца (2001);

Две башни (2002);

Возвращение короля (2003);

Неожиданное путешествие (2012);

Пустошь Смауга (2013);

Битва пяти воинств (2014);

Кольца власти (2022 — 2024).

В среднем, каждая серия Колец власти идет 1 час 10 минут. То есть на просмотр двух сезонов Колец власти потребуется еще 14 часов.

Список киноадаптаций по хронологии сюжета

Кольца власти (2022 — 2024);

Неожиданное путешествие (2012);

Пустошь Смауга (2013);

Битва пяти воинств (2014);

Братство Кольца (2001);

Две башни (2002);

Возвращение короля (2003).

В декабре 2024 года вышел фильм-аниме Властелин колец: Война Рохирримов.

Действие Войны Рохирримов происходит за 183 года до событий, описанных в фильме Властелин колец: Две крепости.

На очереди: Охота на Голлума, выход фильма запланирован на 2026 год. Энди Серкис снова исполнит роль Голлума и в то же время попробует себя в качестве режиссера картины.

Подробности сюжета этой ленты пока не известны. Можно лишь предположить, что, как и в книгах Дж.Р.Р. Толкина, охота на Голлума должна пройти в промежуток между празднованием дня рождения Бильбо и уходом Фродо из Шира.

Раньше мы рассказывали о мистических сериалах: самые увлекательные истории о сверхъестественном.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!