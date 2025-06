Володар перснів, Хоббіт та Персні влади: в якому порядку краще дивитися фільми

Якщо ти й досі не переглянув всього Володаря перснів — тобі можна тільки позаздрити, адже попереду — приголомшлива багатогодинна кінопригода. Аби не заблукати у світі Середзем’я, дізнайся, у якому порядку потрібно дивитися фільми з саги про Володаря перснів.

Володар перснів: в якому порядку краще дивитися фільми

Світ Володаря перснів розпочався з того, що режисер Пітер Джексон адаптував для кіно всесвітньовідомі романи англійського письменника в жанрі фентезі Дж.Р.Р. Толкіна — The Lord of the Rings і The Hobbit, або There and Back Again.

Режисер створив дві кінотрилогії: Володар перснів та Хоббіт. І хоча знімалися вони в означеному порядку, події Хоббіта передують пригодам, описаним у Володарі перснів.

Дивитися їх можна у такому порядку:

за датою виходу стрічок;

за хронологією описаних подій.

Керуючись першим варіантом, ти все одно без проблем слідкуватимеш за історією, адже автори у разі потреби роблять відсилки у минуле, аби глядачі розуміли сутність того, що відбувається.

Трилогію Володар перснів краще дивитися у такому порядку:

Володар перснів: Братерство персня (2001) — 178 хв.

Володар перснів: Дві вежі (2002) — 179 хв.

Володар перснів: Повернення короля (2003) — 201 хв.