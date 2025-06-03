Володар перснів, Хоббіт та Персні влади: в якому порядку краще дивитися фільми

Фото IMDb Якщо ти й досі не переглянув всього Володаря перснів — тобі можна тільки позаздрити, адже попереду — приголомшлива багатогодинна кінопригода. Аби не заблукати у світі Середзем’я, дізнайся, у якому порядку потрібно дивитися фільми з саги про Володаря перснів. Володар перснів: в якому порядку краще дивитися фільми Світ Володаря перснів розпочався з того, що режисер Пітер Джексон адаптував для кіно всесвітньовідомі романи англійського письменника в жанрі фентезі Дж.Р.Р. Толкіна — The Lord of the Rings і The Hobbit, або There and Back Again. Режисер створив дві кінотрилогії: Володар перснів та Хоббіт. І хоча знімалися вони в означеному порядку, події Хоббіта передують пригодам, описаним у Володарі перснів.Дивитися їх можна у такому порядку: за датою виходу стрічок; за хронологією описаних подій. Керуючись першим варіантом, ти все одно без проблем слідкуватимеш за історією, адже автори у разі потреби роблять відсилки у минуле, аби глядачі розуміли сутність того, що відбувається. Трилогію Володар перснів краще дивитися у такому порядку: Володар перснів: Братерство персня (2001) — 178 хв. Володар перснів: Дві вежі (2002) — 179 хв. Володар перснів: Повернення короля (2003) — 201 хв. Отже, для безперервного перегляду Володаря перснів тобі доведеться провести перед екраном 558 хвилин або 9 годин 18 хвилин. Трилогію Хоббіт варто дивитися у такому хронологічному порядку: Несподівана подорож (2012) — 169 хв. Пустка Смауга (2013) — 161 хв. Битва п’яти воїнств (2014) — 144 хв. На безперервний перегляд Хоббіта тобі доведеться витратити 474 хвилини або 7 год 54 хв. До речі, обидва способи перегляду: за датою виходу та за хронологією подій — мають свої плюси та мінуси: сюжетні лінії сприймаються дещо по-різному. Проте більшість кіноманів вважають, що новим глядачам краще занурюватися в історію, довіряючи баченню сценаристів та режисера, які припускали, що аудиторія трилогії Хоббіт вже знайома з усіма персонажами. Тобто дивитися трилогії за датою виходу стрічок. На перегляд усіх екранізацій оригінальних творів Толкіна закладай 17 годин 12 хвилин. Читати на тему Володар перснів: Персні влади 2 сезон — ділимося трейлером та сюжетом Дивися трейлер та дізнавайся найцікавіше про другий сезон у нашому матеріалі. Володар перснів, Хоббіт та Персні влади: у якому порядку дивитися Але й на цьому не варто ставити крапку. Екранний всесвіт Середзем’я значно ширший. Окрім шести стрічок Джексона існують повнометражні анімаційні адаптації інших режисерів: Володар перснів (1978). Повернення короля (1980). А Amazon виготовив та випустив багатосерійну лайв-екшн адаптацію Персні влади (2 сезони по 8 серій). І тут ми зайдемо у ще більші нетрі хронології історій. Адже дія стрічок від Amazon розгортається іще раніше, в Першу епоху Середзем’я — задовго до трилогій Хоббіт та Володар перснів. Автори зазначають, що Персні влади не є офіційним приквелом, хоч й співвідносяться з хронологією фільмів Джексона. До того ж серіал Персні влади все ж допускає деякі вольності щодо оригінальних творів Толкіна. Список кіноадаптації творів Толкіна у порядку виходу Братерство Персня (2001); Дві вежі (2002); Повернення короля (2003); Несподівана подорож (2012); Пустка Смога (2013); Битва п’яти воїнств (2014); Персні влади (2022-2024). У середньому кожна серія Перснів влади триває 1 годину 10 хвилин. Тобто на перегляд двох сезонів Перснів влади знадобиться іще 14 годин. Список кіноадаптацій за хронологією сюжету Персні влади (2022 – 2024); Несподівана подорож (2012); Пустка Смога (2013); Битва п’яти воїнств (2014); Братерство персня (2001); Дві вежі (2002); Повернення короля (2003). У грудні 2024 року вийшов фільм-аніме Володар перснів: Війна Рогіримів. Це стрічка японського режисера Кендзі Каміями. Дія Війни Рогіримів відбувається за 183 роки до подій, описаних у фільмі Володар перснів: Дві вежі. На черзі: Полювання на Голлума, вихід стрічки заплановано на 2026 рік. Енді Серкіс знову виконає роль Голлума і водночас спробує себе як режисер картини. Подробиці сюжету цієї стрічки поки невідомі. Можна лише припустити, що, як і у книгах Дж.Р.Р. Толкіна, полювання на Голлума має відбутися у проміжок між святкуванням дня народження Більбо та відходом Фродо з Шира. Раніше ми розповідали про містичні серіали: найзахопливіші історії про надприродне. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter