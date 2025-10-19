Может ли у собак возникнуть зависимость от игрушек — новые факты о хвостиках

Ученые выяснили, что собаки могут иметь зависимость от своих игрушек — читай в материале подробности этого исследования.

Собаки зависимы от игрушек: что известно

Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что сильная привязанность некоторых собак к игрушкам может перерастать в поведение, напоминающее зависимость. Венгерские ученые из Университета Этвеша Лоранда провели эксперимент с участием 105 собак разных пород, в возрасте от 1 до 10 лет.

Исследователи наблюдали за поведением животных в специально оборудованной комнате, где им предлагали серию заданий, связанных с их любимой игрушкой. Задания включали совместную игру с хозяином, пребывание наедине с игрушкой, а также ситуации, когда игрушка была недоступна.

Ученые фиксировали реакции собак, такие как прыжки, лай, скулеж и попытки достать игрушку. Результаты показали, что почти треть собак (33 из 105) продемонстрировали высокую склонность к поведению, схожему с зависимостью. Чаще всего такие признаки наблюдались у терьеров и овчарок.

Исследователи также обнаружили, что собаки с таким поведением имели худший самоконтроль и воспринимали игрушку как чрезвычайно важный объект. Соавтор исследования, доктор Стефани Ример, отмечает, что хотя эти результаты не могут окончательно доказать наличие у собак поведенческой зависимости в клиническом смысле, они указывают на потенциальную проблему:

Зависимость предполагает негативные последствия для особи. Если собака не может смириться с отсутствием игрушки, то это, скорее, поведение, схожее с зависимостью.

По мнению ученых, на развитие такого поведения могут влиять как генетические факторы, так и условия жизни собаки. Это исследование открывает новые перспективы для понимания поведения животных и подчеркивает важность ответственного отношения к играм с питомцами.

Кроме этого исследования ученые проводили еще одно — читай в материале, почему рыжие кошки именно такого цвета.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!