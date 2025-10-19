Чи може у собак виникнути залежність від іграшок — нові факти про хвостиків

Вчені з’ясували, що собаки можуть мати залежність від своїх іграшок — читай у матеріалі деталі цього дослідження.

Собаки залежні від іграшок: що відомо

Нове дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показує, що сильна прихильність деяких собак до іграшок може переростати в поведінку, що нагадує залежність. Угорські вчені з Університету Етвеша Лоранда провели експеримент за участю 105 собак різних порід, віком від 1 до 10 років.

Дослідники спостерігали за поведінкою тварин у спеціально обладнаній кімнаті, де їм пропонували серію завдань, пов’язаних з їх улюбленою іграшкою. Завдання включали спільну гру з господарем, перебування наодинці з іграшкою, а також ситуації, коли іграшка була недоступна.

Вчені фіксували реакції собак, такі як стрибки, гавкіт, скиглення та спроби дістати іграшку. Результати показали, що майже третина собак (33 зі 105) продемонстрували високу схильність до поведінки, схожої на залежність. Найчастіше такі ознаки спостерігалися у тер’єрів та вівчарок.

Дослідники також виявили, що собаки з такою поведінкою мали гірший самоконтроль і сприймали іграшку як надзвичайно важливий об’єкт. Співавторка дослідження, доктор Стефані Рімер, зазначає, що хоча ці результати не можуть остаточно довести наявність у собак поведінкової залежності в клінічному сенсі, вони вказують на потенційну проблему:

Залежність передбачає негативні наслідки для особини. Якщо собака не може змиритися з відсутністю іграшки, то це, скоріше, поведінка, схожа на залежність.

На думку вчених, на розвиток такої поведінки можуть впливати як генетичні фактори, так і умови життя собаки. Це дослідження відкриває нові перспективи для розуміння поведінки тварин і підкреслює важливість відповідального ставлення до ігор з улюбленцями.

