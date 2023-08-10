Незаменимый помощник в доме! Все, что нужно знать о шуруповертах

В ремонтных и столярных работах, строительстве и других проектах, где нужно осуществлять много махинаций с шурупами, незаменимым является шуруповерт. На что следует обращать внимание при выборе этого инструмента, рассмотрим далее в этой статье.

Из чего состоит шуруповерт

Для комфортной и понятной работы с этим прибором следует знать, из каких элементов он комплектуется и какую функцию они выполняют.

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Ручка обычно изготовлена из пластика или резины для обеспечения комфорта во время использования. Она позволяет крепко держать инструмент;

Корпус может быть изготовлен из металла или пластика. Он содержит механизм передачи, позволяющий превращать движение двигателя во вращение битов;

Биты – это разные насадки, которые крепятся к головке и используются для откручивания или закручивания разных типов винтов и шурупов. Биты могут иметь разный тип и размер для разных видов работ;

Головка находится на конце корпуса и предназначена для приема битов. Она может иметь автоматический зажим для удобной и быстрой смены битов;

Также в электрических устройствах есть двигатель и механизм передачи, позволяющий увеличивать крутящий момент и скорость вращения для выкручивания шурупов.

Виды шуруповертов

Чтобы работа была легкой и приятной, нужно выбрать соответствующую требованиям модель. Следует обращать внимание не только на качество материалов, эргономичность форм, но и типы питания устройства. Согласно этому, шуруповерты делятся на:

Аккумуляторные — работают от встроенного аккумулятора. Они обеспечивают большую мощность и удобство, вне зависимости от источника электропитания. При покупке обрати внимание на такие характеристики, как время работы на одном заряде и время до полного заряда, а также возможность купить дополнительный или новый аккумулятор.

Сетевые — работают от источника электрической энергии через электрический шнур. Они обеспечивают постоянную мощность и удобны для длительных работ без необходимости подзарядки аккумулятора. Выбирая этот вид, обращай внимание не только на длину, но и на качество шнура, его гибкость.

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Кроме этого, существуют разные спецификации батарей:

Ni-Cd. Могут работать при температуре до -15°С, а также отличаются низкой ценой по сравнению с другими моделями. Однако они быстро разряжаются и отличаются большим весом. Для увеличения срока работы, на зарядку ставить рекомендуется АКБ, которая полностью села, и непрерывно заряжать до 100%;

Ni-Mh. Они долго держат заряд и быстро восстанавливают его, а также почти полностью лишены памяти до заряда, но плохо себя проявляют при низких температурах. Для его хранения необходимо выбрать прохладное место, избегать перезарядки и производить периодическую подзарядку;

Li-Ion. Такие аккумуляторы легкие и компактные, поддерживают стабильно высокое напряжение, имеют большую емкость и выдерживают до 3000 циклов заряд-разряд. Однако они дороже и требуют постоянного пользования. Их желательно хранить в заряженном состоянии как минимум на 50% в помещении с температурой от +5 до +15°С.

Как выбрать идеальный инструмент

Рынок предлагает широкий ряд разных моделей этой продукции. Чтобы не растеряться и выбрать тот, что требуется именно тебе, при покупке следует знать, на какие характеристики обратить внимание.

Крутящий момент — основной показатель. Он показывает, с какой силой прибор будет ввинчивать шурупы. Легко справятся со сборкой мебели или закручиванием шурупов в гипсокартоне инструменты с показателем 10-12 Нм. Показатели от 20 до 40 Нм используются не только для сборки, но и для сверления. От 40 Нм обычно имеют профессиональные устройства, которые способны справиться с очень широким спектром задач;

Мощность — измеряется в ваттах. В среднем шуруповерт имеет показатель 400-700 Вт. Учитывай тот момент, что с увеличением мощности растет и вес агрегата;

Важным является количество оборотов холостого хода. Если для закручивания шурупов достаточно 200 – 400 оборотов в минуту, то для сверления необходимо хотя бы до 1200 оборотов;

Зажимный патрон, который бывает двух видов. Ключевой надежно держится и практически не загрязняется во время работы, но требует много времени для закрепления. В быстрозажимных — фиксация осуществляется легко и быстро, но слабее;

Наличие дополнительных функций. Подсветка, реверс, принудительное торможение и другие возможности сделают процесс работы комфортным и безопасным, а инструмент — максимально функциональным;

Цена. Не стоит экономить в ущерб качеству. Присмотрись к хорошим вариантам известных торговых марок. Если же бюджет ограничен, внимательно изучи эксплуатационные характеристики.

Это еще не все полезные советы. Читай, как сделать ремонт в старом доме своими руками.

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