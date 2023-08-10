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Незамінний помічник у домі! Все, що потрібно знати про шурупокрути

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 10 Серпня 2023, 22:30
шурупокрут
Фото: Depositphotos

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