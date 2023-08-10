Незамінний помічник у домі! Все, що потрібно знати про шурупокрути

Під час ремонтних та столярних робіт, на будівництві та інших проектах, де потрібно здійснювати багато махінацій з шурупами, незамінним є шурупокрут. На що слід звертати увагу під час вибору цього інструменту, розглянемо в нашому матеріалі.

З чого складається шуруповерт

Для комфортної та зрозумілої роботи з цим приладом, слід знати, з яких елементів він комплектується та яку функцію вони виконують.

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Ручка зазвичай виготовлена з пластику або гуми для забезпечення комфорту під час використання. Вона дозволяє міцно тримати інструмент;

Корпус може бути виготовлений з металу або пластику. Він містить механізм передачі, що дозволяє перетворювати рух двигуна на обертання бітів;

Біти – це різні насадки, які кріпляться до голівки та використовуються для відкручування або закручування різних типів гвинтів та шурупів. Біти можуть мати різний тип та розмір для різних видів робіт;

Головка знаходиться на кінці корпусу та призначена для прийому бітів. Вона може мати автоматичний затискач для зручної та швидкої зміни бітів;

Також в електричних пристроях є двигун і механізм передачі, що дозволяє збільшувати момент і швидкість обертання для викручування шурупів.

Види шурупокрутів

Щоб робота була легкою та приємною, потрібно вибрати відповідну вимогам модель. Слід звертати увагу як на якість матеріалів, ергономічність форм, так і на типи живлення пристрою. Відповідно до цього, шурупокрути поділяються на:

Акумуляторні — працюють від вбудованого акумулятора. Вони забезпечують велику потужність та зручність, незалежно від джерела електроживлення. При купівлі зверни увагу на такі характеристики, як час роботи на одному заряді й час до повного заряджання пристрою, а також можливість купити додатковий або новий акумулятор.

Мережеві — працюють від джерела електричної енергії через дріт. Вони забезпечують постійну потужність та зручні для тривалих робіт без необхідності підзарядки акумулятора. Вибираючи цей вид, звертай увагу не тільки на довжину, а й на якість дроту, його гнучкість.

Читати на тему З чого розпочати ремонт у новобудові і на що потрібно звернути особливу увагу З чого розпочати ремонт у новобудові — читай у матеріалі.

Крім цього, існують різні специфікації батарей:

Ni-Cd. Можуть працювати за температури до -15 С, а також відрізняються низькою ціною, порівняно з іншими моделями. Однак вони швидко розряджаються та відрізняються великою вагою. Для збільшення терміну роботи на зарядку ставити рекомендується АКБ, яка повністю сіла, й безперервно заряджати до 100%;

Ni-Mh. Вони довго тримають заряд і швидко відновлюють його, а також майже повністю позбавлені пам’яті до заряду, але погано працюють за низьких температур. Для зберігання необхідно вибрати прохолодне місце, уникати перезаряджання та проводити періодичну підзарядку;

Li-Ion. Такі акумулятори легкі та компактні, підтримують стабільно високу напругу, мають велику ємність та витримують до 3000 циклів заряд-розряд. Однак вони дорожчі та вимагають постійного користування. Їх бажано зберігати у зарядженому стані (щонайменше на 50%) у приміщенні з температурою від +5 до +15°С.

Як вибрати ідеальний інструмент

Ринок пропонує широку низку різних моделей цієї продукції. Щоб не розгубитись і вибрати той, що потрібен саме тобі, при купівлі слід знати, на які характеристики звернути увагу.

Обертаючий момент – основний показник. Він показує, з якою силою прилад загвинчуватиме шурупи. Легко впораються зі складанням меблів або закручуванням шурупів у гіпсокартон інструменти з показником 10-12 Нм. Показники від 20 до 40 Нм використовуються не тільки для складання, але й для свердління. Від 40 Нм зазвичай мають професійні пристрої, здатні впоратися з дуже широким спектром завдань;

Потужність – вимірюється у ватах. Загалом шурупокрут має показник 400-700 Вт. Враховуй, що зі збільшенням потужності зростає і вага агрегату;

Важливою є кількість обертів холостого ходу. Якщо для закручування шурупів достатньо 200 – 400 обертів на хвилину, то для свердління потрібно хоча б до 1200 обертів;

Затискний патрон, який буває двох видів. Ключовий — надійно тримається і практично не забруднюється під час роботи, але вимагає багато часу для закріплення. У швидкозатискних — фіксація здійснюється легко й швидко, але слабше;

Додаткові функції. Підсвічування, реверс, примусове гальмування та інші можливості зроблять процес роботи комфортним та безпечним, а інструмент – максимально функціональним;

Ціна. Не варто економити на шкоду якості. Придивися до гарних варіантів відомих торговельних марок. Якщо бюджет обмежений, уважно вивчай експлуатаційні характеристики.

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