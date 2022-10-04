Домашние любимцы для самых маленьких: как выбрать животное

4 октября традиционно отмечают Всемирный день защиты животных. Много лет назад люди презирали животных и имели не очень дружеские отношения с природой.

Исправить эту ситуацию решили на Международном конгрессе в итальянском городке Флоренция в 1931 году, инициировав создание ежегодного Всемирного дня защиты животных.

Дату этого праздника выбрали не случайно, а в честь дня памяти известного католического священника Франциска Ассизского, считавшегося покровителем животных.

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Животные — такие же живые существа, как и мы. Их права тоже нужно уважать, заботиться о них и их благосостоянии.

В этот день достаточно символично будет завести домашнего питомца. Особенно такая инициатива будет полезна, если у тебя есть ребенок. Ведь забота о ком-то будет воспитывать ответственность и уважение к чувствам живого существа.

День защиты животных 2022 особенный, ведь тысячи животных потеряли свой дом, а их жизнь зависит от того, удастся ли волонтерам собрать на корм.

Какое животное лучше выбрать для малышей?

Родители часто предстают перед сложным выбором: какое животное подарить ребенку, чтобы никто никого не обидел, а у малышей развивалось чувство ответственности за живое существо.

Прежде всего следует учесть:

возраст и пожелания ребенка;

место жительства;

наличие или отсутствие свободного времени у родителей;

предпочтения взрослых.

Именно от этого нужно отталкиваться при выборе домашнего питомца, чтобы не получилось так, что животное окажется никому не нужным. Подарить дом — это взять на себя ответственность.

Виды домашних питомцев и их потребности

Есть большое разнообразие домашних любимцев, так что можно найти животное на любой вкус и возможности.

Чтобы определиться, кто подходит именно твоей семье, и подарить дом в день животных, стоит понять, что нужно животным, и оценить, сможешь ли ты это дать.

Пес

Одним из самых популярных домашних питомцев является собака. Она, несомненно, верный друг и товарищ, который будет дарить сплошную любовь и позитив. Однако требует очень много внимания и ухода.

Кроме выгула и кормления, собаку нужно регулярно дрессировать, особенно это касается массивных пород. При этом держать большую собаку в маленькой квартире — плохая идея, им нужны специальные жилищные условия.

К примеру, для частного дома можно выбирать большие породы собак, а для квартиры, если все члены семьи хотят собаку, лучше отдать предпочтение породам поменьше.

Конечно, дети, какого бы возраста они ни были, не могут полностью взять на себя уход за собакой. Поэтому хорошо подумай, есть ли у тебя возможность ухаживать: купать, выгуливать, готовить еду, возить к кинологу, стричь и т.д.

Также нужно будет позаботиться о том, чтобы у нового любимца семьи были все прививки. Ведь животное может заразить малышей, начиная от гельминтов и до бешенства.

Кот

Кошки не так привередливы как собаки. Они спокойно уживаются в любом месте и обычно хорошо ладят с детьми всех возрастов.

Конечно, бывают и исключения, особенно когда малыши играют с животным, а ему это не очень нравится. В таком случае пушистик может дать на орехи.

Это один из неприятных побочных эффектов взаимодействия ребенка, познающего мир, и пушистого гордого создания. Итак, если у тебя еще нет кота, но есть маленький ребенок, лучше немного подождать, пока малыш подрастет.

Еще одна причина, почему не стоит заводить кота, если у тебя новорожденный или очень маленький малыш — это болезни. К сожалению, некоторые кошки без прививки могут передать кишечные инфекции, гельминты и т.д.

Грызуны

Мышка, хомяк, морская свинка и кролик — идеальный вариант для детей среднего возраста. Именно с этими животными можно приучать малыша к полной ответственности.

Грызуны нуждаются в относительно малом уходе по сравнению с предыдущими видами животных и не могут причинить особого вреда. Все, что нужно для ухода за ними: покормить, время от времени почистить клетку и поиграть.

Продолжительность их жизни — от четырех до восьми лет. Это означает, что рано или поздно ребенок познакомится с болью утраты домашнего питомца.

Родители скорее расценивают это как минус, ведь малыши расстроятся, но на самом деле это естественный процесс, с которым рано или поздно придется познакомиться.

Морские жители

Черепахи и рыбки — беспроигрышный вариант для самых маленьких. Особенно рыбки никак не смогут навредить ребенку и обладают успокаивающим эффектом.

Черепахи умеют кусаться, однако быстро привыкают к владельцу и позволяют кормить из руки и гладить панцирь.

Ребенка можно с детства приучать кормить морских жителей, а вот менять воду и фильтры в аквариуме или убирать в террариуме придется родителям, по крайней мере, пока ребенок не станет достаточно взрослым для этого.

Попугаи

Попугаи могут стать хорошими домашними питомцами для всей семьи. Однако их нельзя назвать неприхотливыми.

Они очень общительны, поэтому нужно уделять им хотя бы несколько часов внимания, а на остальное время находить им занятия для самостоятельного развлечения. Главное не ставить попугаю зеркало, ведь так он может сойти с ума.

Единственный недостаток попугая — много грязи, а иногда и крика. Если малыш справится с тем, чтоб покормить, то он вряд ли вычистит клетку, этим нужно заниматься родителям.

Благодаря волонтерам из-под обстрелов спасли много животных. Сейчас большинство из них живут в приютах и ​​ждут нового дома.

Если ты хочешь завести четырёхлапого верного друга, но не можешь определиться с породой, то читай наш материал. Мы рассказали, как выбрать собаку.

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