Выходные в декабре 2025 года: будут ли дополнительные дни отдыха в первый месяц зимы

Декабрь традиционно является месяцем праздничных приготовлений и отдыха для украинцев — это время, когда хочется больше всего отдохнуть от всех проблем. Читай в материале, которые будут выходными в декабре и будут ли дополнительные дни для отдыха.

Исходящие в декабре 2025: будут ли дополнительные выходные

В декабре 2025 года будет 31 день, из которых 22 — рабочие, а 9 — нерабочие. Стандартные выходные будут приходиться на субботы (6, 13, 20, 27 декабря) и воскресенья (7, 14, 21, 28 декабря).

Дополнительным нерабочим днем ​​могло стать 25 декабря — Рождество Христово, которое отмечается в Украине как государственный праздник с 2017 года, а с 2023 года — по новому календарю Православной Церкви Украины. Однако в связи с военным положением все дополнительные нерабочие дни отменены по закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Однако некоторые частные компании могут по своему усмотрению сделать этот день сокращенным или полностью выходным.

Кроме Рождества, в декабре будут отмечаться другие памятные даты, не являющиеся официальными выходными. Например, 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая, который приходится на субботу.

21 декабря — День зимнего солнцестояния, который является просто сезонным событием и не влияет на рабочий график. Также 1 декабря — День работников прокуратуры, но это профессиональный праздник без статуса нерабочего дня.

