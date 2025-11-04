Вихідні у грудні 2025 року: чи будуть додаткові дні відпочинку у перший місяць зими

Грудень традиційно є місяцем святкових приготувань та відпочинку для українців — це той час, коли хочеться найбільше відпочити від усіх проблем. Читай у матеріалі, які будуть вихідні у грудні та чи будуть додаткові дні для відпочинку.

Вихідні у грудні 2025: чи будуть додаткові вихідні

У грудні 2025 року буде 31 день, з яких 22 — робочі, а 9 — неробочі. Стандартні вихідні припадатимуть на суботи (6, 13, 20, 27 грудня) та неділі (7, 14, 21, 28 грудня).

Додатковим неробочим днем могло стати 25 грудня — Різдво Христове, яке відзначається в Україні як державне свято з 2017 року, а з 2023 року — за новим календарем Православної Церкви України. Однак у зв’язку з воєнним станом всі додаткові неробочі дні скасовані згідно із законом Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Однак деякі приватні компанії можуть на власний розсуд зробити цей день скороченим, або повністю вихідним.

Окрім Різдва, у грудні відзначатимуться інші пам’ятні дати, які не є офіційними вихідними. Наприклад, 6 грудня — День Збройних Сил України та День святого Миколая, що припадає на суботу.

21 грудня — День зимового сонцестояння, який є просто сезонною подією і не впливає на робочий графік. Також 1 грудня — День працівників прокуратури, але це професійне свято без статусу неробочого дня.

