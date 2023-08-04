А когда можно начинать? Как провести выкачку меда в августе — советы для пчеловодов

От правильной даты выкачивания меда зависит его вкус и качество. А еще очень важно правильно это сделать. Если ты новичок в этом деле или хочешь вспомнить, как это делается, читай в нашем материале, как происходит выкачка меда в августе.

Выкачивание меда летом: когда начинать

Мед для выкачивания должен быть созревшим. На это указывает запечатанность сот. Когда рамки будут на четверть запечатаны, можно начинать сбор. Если этого еще не произошло, нужно подождать.

Мед для выкачивания должен быть густым и не вытекать из сот. Достань рамку и посмотри, течет ли мед. Если этого не происходит — выкачивай.

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В целом выкачку проводят несколько раз в сезон, а потому выкачка в августе является последней в году. С сентября пчелы начинают готовиться к зиме, поэтому тревожить их в это время нельзя.

Лучшим временем суток для начала выкачки есть утро. Тогда пчелы активны, и не будут агрессивны, если доставать рамки. Вечером, когда они отдыхают от работы, не рекомендуется выкачивать мед, ведь это может разозлить пчел.

Важным правилом является не выкачивать весь мед, ведь насекомым нужно оставить что-то для зимования. В сотах должно оставаться 30% меда.

Выкачка меда в августе: как правильно сделать

Чтобы выкачка меда была удачной, дистанциируй ульи. Затем вытащи рамки и проверь, заполнены ли они медом хотя бы на 70%. Из рамок убери мусор и воск. Открой соты.

После этого отжимай мед руками или с помощью медогонки. Если медогонки нет, можно взять деревянную ложку. После выкачивания меда его следует профильтровать, так он станет прозрачным и нежным.

Для фильтрации можно использовать марлю или специальную бумагу. Охлади мед и разлей его в банки. После этого свежий мед можно ставить в темное и прохладное место.

Важным правилом есть стерильность инструментов. Ведь существует высокий риск размножения бактерий в теплую погоду. После выкачки меда рамки можно возвращать в ульи.

Хранить мед можно в таре из пищевого пластика или стекла. Не подходят ведерки из меди, стали или эмалированная посуда. Если хочешь хранить в деревянной бочке, возьми из липы, из ясеня, клена или осины.

Раньше мы рассказывали, какие бывают необычные виды меда.

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