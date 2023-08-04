А коли можна розпочинати? Як провести викачування меду у серпні — поради для бджолярів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Серпня 2023, 07:00
Викачка меду у серпні: коли та як слід робити
Фото: Pexels

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