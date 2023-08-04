А коли можна розпочинати? Як провести викачування меду у серпні — поради для бджолярів

Від правильної дати викачування меду залежить його смак та якість. А ще дуже важливо правильно це зробити. Якщо ти новачок у цій справі або хочеш пригадати, як це робиться, читай у нашому матеріалі, як проводиться викачування меду у серпні.

Викачування меду влітку: коли розпочинати

Мед для викачування має бути дозрілим. На це вказує запечатаність сот. Коли рамки будуть на чверть запечатані, можна розпочинати збір. Якщо цього ще не відбулося, потрібно зачекати.

Мед для викачування має бути густим та не витікати з сот. Дістань рамку та подивись, чи тече мед. Якщо цього не відбувається — викачуй.

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Загалом викачування проводять кілька разів на сезон, а тому серпневе викачування є останнім у році. З вересня бджоли починають готуватися до зими, тому тривожити їх у цей час не можна.

Найкращим часом доби для початку викачування є ранок. Тоді бджоли активні, і не будуть агресивними, якщо діставати рамки. Ввечері, коли вони відпочивають від роботи, не рекомендується викачувати мед, адже це може розлютити бджіл.

Важливим правилом є не викачувати весь мед, адже комахам потрібно залишити щось для зимування. У сотах має залишатися 30% меду.

Викачування меду у серпні: як правильно зробити

Щоб викачування меду була вдалою, дистанціюй вулики. Потім витягни рамки та перевір, чи заповнені вони медом хоча б на 70%. З рамок прибери сміття та віск. Відкрий соти.

Після цього відтискай мед руками чи за допомогою медогонки. Якщо медогонки немає, можна взяти дерев’яну ложку. Після викачування меду, його слід профільтрувати, так він стане прозорим та ніжним.

Для фільтрації можна використати марлю або спеціальний папір. Охолоди мед та розлий його у банки. Після цього свіжий мед можна ставити в темне і прохолодне місце.

Важливим правилом є стерильність інструментів. Адже існує високий ризик розмноження бактерій у теплу погоду. Після викачування меду рамки можна повертати у вулики.

Зберігати мед можна у тарі з харчового пластику чи скла. Не підходять відерця з міді, сталі чи емальований посуд. Якщо хочеш зберігати у дерев’яній бочці, візьми з липи, ясена, клена чи осики.

Раніше ми розповідали, які бувають незвичайні види меду.

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