Как создать стильный образ для работы, который будет комфортным и функциональным? Рекомендации стилистки

Если тебе надоели ежедневные банальные образы, а на работу хочется выходить стильно и комфортно, этот материал для тебя.
Мы пообщались с профессиональной стилисткой Елизаветой Балицкой, которая с радостью делится своими знаниями и опытом.
В материале ты найдешь ряд полезных советов, которые помогут создать стильный и интересный образ для работы. Независимо от того, работаешь ли ты в офисе, ресторане или на открытом воздухе, эти советы понадобятся каждой, кто желает выглядеть на работе лучше.
— Когда кто-то говорит “образ на работу”, большинство людей сразу думает, что это что-то банальное — по типу юбки “карандаш”, узкого пиджака и очков бабушки, однако такая одежда может выглядеть очень стильно, — говорит стилистка Елизавета Балицкая.
Главное определиться, есть ли на работе дресс-код, если да, тогда придерживаемся классики, но перерабатываем ее на новый лад.
Главное определиться, есть ли на работе дресс-код, если да, тогда придерживаемся классики, но перерабатываем ее на новый лад.
Пример от стилистки
Идея образа в молочных оттенках соответствует правилам офисного дресс-кода.
Такие детали как свитер на плечах, массивные аксессуары, выразительный ремень делают образ интересным и современным, – комментирует эксперт.
Такие детали как свитер на плечах, массивные аксессуары, выразительный ремень делают образ интересным и современным, – комментирует эксперт.
Чтобы выглядеть хорошо, необходимо также знать базовые правила, как следует подбирать вещи. Вещи должны подходить тебе по типу фигуры и по цвету, который подходит к образу.
Обращай внимание на портретную зону.
Обращай внимание на портретную зону.
Правильно подобранные цвета блузки или жакета, удачно подчеркивают черты лица, делают кожу свежей визуально.
Есть правило, которое касается низа: брюки, джинсы, юбки — обязательно должны подходить по типу фигуры.
Правильной посадки, хорошо садиться на бедрах и необходимой длины, подходящих под большинство пар обуви.
Перейдем к обуви, это — лоферы, броги, оксфорды, челноки без каблука, или с низким — 7-8 см, чтобы не нарушать центр тяжести, таким образом не вредим своему здоровью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗУТТЯ УКРАЇНА???????? (@__crown_shop__)
Публикация от ВЗУТТЯ УКРАЇНА???????? (@__crown_shop__)
Жилет свободного кроя — однотонный или с минималистичным принтом.
Прекрасно подходит в сочетании с белой рубашкой, такого же кроя. Верх можно комбинировать с широкими брюками, или же леггинсами из экокожи.
Важно помнить, что леггинсы следует носить только с верхом прикрывающей линию ягодиц, ведь облегающий низ лучше соединить с объемным верхом.
Такой образ выглядит стильно и сдержанно.
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Публикация от Ателье вязаной одежды (@hand_loop)
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Публикация от Одяг Україна ???????? (@chudo_shops)
Одеваться на работу может быть вызовом, особенно когда ты хочешь выглядеть стильно и профессионально. Одним из лучших вариантов создания женственного и элегантного образа на работе является платье.
Важно учитывать не только стиль, но и комфорт, пригодность к работе и соответствие дресс-кода (если он у тебя еще есть).
Прекрасно подойдет платье из плотного трикотажа прямого кроя, длины меди.
Прекрасно подойдет платье из плотного трикотажа прямого кроя, длины меди.
Интересно смотрится разрез, длиной не выше колен, он придаст элегантности. Такое платье совмещается с аксессуаром в виде ремешка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖІНОЧИЙ ОДЯГ | РІВНЕ (@mystyle_rivne)
Публикация от ЖІНОЧИЙ ОДЯГ | РІВНЕ (@mystyle_rivne)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Куртки•футболки•джинсовки (@dlatebe_store)
Публикация от Куртки•футболки•джинсовки (@dlatebe_store)
Важно подобрать ткань вещей по сезону. Летом – более тонкая, зимой – более плотного материала.
Фасон костюма, или жакета отдельно, выбирай свободного кроя, с длинными не облегающими рукавами.
Фасон костюма, или жакета отдельно, выбирай свободного кроя, с длинными не облегающими рукавами.
Жакет свободного кроя, длиной за линию ягодиц, кроме брюк, прекрасно стилизуется с юбками облегающего фасона или деловыми шортами.
Либо легинсами, либо если дресс-код позволяет — джинсами прямого кроя.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТВІЙ ІДЕАЛЬНИЙ КОСТЮМ!???????????? (@antalika_modern_fashion)
Публикация от ТВІЙ ІДЕАЛЬНИЙ КОСТЮМ!???????????? (@antalika_modern_fashion)
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Публикация от Dzvonova Room (@dzvonova_room)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖІНОЧИЙ ОДЯГ ???????? СУКНЯ ???? КОСТЮМ (@infinity_fashion_clothes)
Публикация от ЖІНОЧИЙ ОДЯГ ???????? СУКНЯ ???? КОСТЮМ (@infinity_fashion_clothes)
Юбка из трикотажа или экокожи – лучше выбирать немного свободного кроя, с длиной, закрывающей колени.
Дополнить образ можно верхом из свободного трикотажа. Также, как вариант, юбку можно стилизовать с гольфом и жакетом свободного кроя.
Для любительниц длины меди – трендовыми являются юбки в клетку или однотонные, из плотной ткани, фасона трапеция и плиссе, как с разрезом, так и без.
Для любительниц длины меди – трендовыми являются юбки в клетку или однотонные, из плотной ткани, фасона трапеция и плиссе, как с разрезом, так и без.
Такая вещь в гардеробе сочетается с классическим и стилем кэжуала.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жіночій одяг (@_barhat_kr_)
Публикация от Жіночій одяг (@_barhat_kr_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одяг 7км Одеса, тільки ???????? (@magazinirina)
Публикация от Одяг 7км Одеса, тільки ???????? (@magazinirina)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Речі для всіх???? (@martynyuk_shop)
Публикация от Речі для всіх???? (@martynyuk_shop)
— Если же у тебя на работе нет дресс-кода, я бы не советовала приходить в старых спортивках, лучше просто собрать образы из базовых вещей и в каждый поместить частичку твоего стиля, — говорит Елизавета Балицкая.
— Частицей личного стиля может быть какой-то цвет, аксессуар или элемент одежды, который ассоциируется у окружения с тобой, — комментирует стилистка.
Любой образ можно дополнить классической верхней одеждой – пальто прямого кроя, длина ниже колен.
Такой вариант смотрится стильно вне зависимости от трендов моды.
Также хороший вид имеет куртка с поясом, длины немного длиннее ягодичной линии, или меди, с V-образным вырезом.
Если ты хочешь сделать верхнюю одежду изюминкой – выбирай стильную экошубку.
Если ты хочешь сделать верхнюю одежду изюминкой – выбирай стильную экошубку.
Искусственный мех – тренд 2023 года, осталось только подобрать удачный фасон и цвет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская обувь, сумки, одежда ???????? (@yuliya_boutique)
Публикация от Женская обувь, сумки, одежда ???????? (@yuliya_boutique)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????????Катерина. Модель. Волонтер (@katrinaro_)
Публикация от ????????Катерина. Модель. Волонтер (@katrinaro_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕКОШУБИ ОВЧИНА????????STYLNAVOVNA???? (@stylna_vovna)
Публикация от ЕКОШУБИ ОВЧИНА????????STYLNAVOVNA???? (@stylna_vovna)
Также можно использовать в образах вещи из искусственного меха, особенно если это мех в овечьем стиле.
Изюминкой может стать сумка из такого материала или головной убор.
Экспериментируй, не бойся выйти за рамки своего комфорта, твой стиль – это отражение только внутреннего “Я”, раскрой его! — советует эксперт.
Экспериментируй, не бойся выйти за рамки своего комфорта, твой стиль – это отражение только внутреннего “Я”, раскрой его! — советует эксперт.
Одевайся стильно, удобно и ярко, а мы тебе в этом поможем.
О том, как одеваться на работу стильно мы уже поговорили, а теперь держи советы о цветах маникюра, которые в тренде в 2023 году.
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