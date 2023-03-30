Как создать стильный образ для работы, который будет комфортным и функциональным? Рекомендации стилистки

Если тебе надоели ежедневные банальные образы, а на работу хочется выходить стильно и комфортно, этот материал для тебя.

Мы пообщались с профессиональной стилисткой Елизаветой Балицкой, которая с радостью делится своими знаниями и опытом.

В материале ты найдешь ряд полезных советов, которые помогут создать стильный и интересный образ для работы. Независимо от того, работаешь ли ты в офисе, ресторане или на открытом воздухе, эти советы понадобятся каждой, кто желает выглядеть на работе лучше.

Сейчас также смотрят

Стильные образы для твоего рабочего гардероба

— Когда кто-то говорит “образ на работу”, большинство людей сразу думает, что это что-то банальное — по типу юбки “карандаш”, узкого пиджака и очков бабушки, однако такая одежда может выглядеть очень стильно, — говорит стилистка Елизавета Балицкая.

Главное определиться, есть ли на работе дресс-код, если да, тогда придерживаемся классики, но перерабатываем ее на новый лад.

Идея образа в молочных оттенках соответствует правилам офисного дресс-кода.

Такие детали как свитер на плечах, массивные аксессуары, выразительный ремень делают образ интересным и современным, – комментирует эксперт.

Общие правила подбора гардероба

Чтобы выглядеть хорошо, необходимо также знать базовые правила, как следует подбирать вещи. Вещи должны подходить тебе по типу фигуры и по цвету, который подходит к образу.

Обращай внимание на портретную зону.

Правильно подобранные цвета блузки или жакета, удачно подчеркивают черты лица, делают кожу свежей визуально.

Есть правило, которое касается низа: брюки, джинсы, юбки — обязательно должны подходить по типу фигуры.

Правильной посадки, хорошо садиться на бедрах и необходимой длины, подходящих под большинство пар обуви.

Перейдем к обуви, это — лоферы, броги, оксфорды, челноки без каблука, или с низким — 7-8 см, чтобы не нарушать центр тяжести, таким образом не вредим своему здоровью.

Подбор стильных образов на работу

Жилет

Жилет свободного кроя — однотонный или с минималистичным принтом.

Прекрасно подходит в сочетании с белой рубашкой, такого же кроя. Верх можно комбинировать с широкими брюками, или же леггинсами из экокожи.

Важно помнить, что леггинсы следует носить только с верхом прикрывающей линию ягодиц, ведь облегающий низ лучше соединить с объемным верхом.

Такой образ выглядит стильно и сдержанно.

Платье

Одеваться на работу может быть вызовом, особенно когда ты хочешь выглядеть стильно и профессионально. Одним из лучших вариантов создания женственного и элегантного образа на работе является платье.

Важно учитывать не только стиль, но и комфорт, пригодность к работе и соответствие дресс-кода (если он у тебя еще есть).

Прекрасно подойдет платье из плотного трикотажа прямого кроя, длины меди.

Интересно смотрится разрез, длиной не выше колен, он придаст элегантности. Такое платье совмещается с аксессуаром в виде ремешка.

Деловой костюм и жакет

Важно подобрать ткань вещей по сезону. Летом – более тонкая, зимой – более плотного материала.

Фасон костюма, или жакета отдельно, выбирай свободного кроя, с длинными не облегающими рукавами.

Жакет свободного кроя, длиной за линию ягодиц, кроме брюк, прекрасно стилизуется с юбками облегающего фасона или деловыми шортами.

Либо легинсами, либо если дресс-код позволяет — джинсами прямого кроя.

Юбка

Юбка из трикотажа или экокожи – лучше выбирать немного свободного кроя, с длиной, закрывающей колени.

Дополнить образ можно верхом из свободного трикотажа. Также, как вариант, юбку можно стилизовать с гольфом и жакетом свободного кроя.

Для любительниц длины меди – трендовыми являются юбки в клетку или однотонные, из плотной ткани, фасона трапеция и плиссе, как с разрезом, так и без.

Такая вещь в гардеробе сочетается с классическим и стилем кэжуала.

— Если же у тебя на работе нет дресс-кода, я бы не советовала приходить в старых спортивках, лучше просто собрать образы из базовых вещей и в каждый поместить частичку твоего стиля, — говорит Елизавета Балицкая.

— Частицей личного стиля может быть какой-то цвет, аксессуар или элемент одежды, который ассоциируется у окружения с тобой, — комментирует стилистка.

Верхняя одежда и аксессуары

Любой образ можно дополнить классической верхней одеждой – пальто прямого кроя, длина ниже колен.

Такой вариант смотрится стильно вне зависимости от трендов моды.

Также хороший вид имеет куртка с поясом, длины немного длиннее ягодичной линии, или меди, с V-образным вырезом.

Если ты хочешь сделать верхнюю одежду изюминкой – выбирай стильную экошубку.

Искусственный мех – тренд 2023 года, осталось только подобрать удачный фасон и цвет.

Также можно использовать в образах вещи из искусственного меха, особенно если это мех в овечьем стиле.

Изюминкой может стать сумка из такого материала или головной убор.

Экспериментируй, не бойся выйти за рамки своего комфорта, твой стиль – это отражение только внутреннего “Я”, раскрой его! — советует эксперт.

Одевайся стильно, удобно и ярко, а мы тебе в этом поможем.

О том, как одеваться на работу стильно мы уже поговорили, а теперь держи советы о цветах маникюра, которые в тренде в 2023 году.

Кстати, у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся.