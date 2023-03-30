Як створити стильний образ на роботу, який буде комфортним і функціональним? Рекомендації стилістки

Якщо тобі набридли щоденні банальні образи, а на роботу хочеться виходити стильно і комфортно, то цей матеріал для тебе.

Ми поспілкувалися з професійною стилісткою Єлизаветою Балицькою, яка з радістю ділиться своїми знаннями та досвідом.

У матеріалі ти знайдеш низку корисних порад, які допоможуть створити стильний та цікавий образ на роботу. Незалежно від того, чи ти працюєш в офісі, ресторані або на відкритому повітрі, ці поради знадобляться кожній, хто бажає виглядати на роботі найкраще.

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Стильні образи для твого робочого гардероба

— Коли хтось каже “образ на роботу”, більшість людей одразу думає, що це щось банальне — по типу спідниці “олівець”, вузького піджака та бабусиних окулярів, проте такий одяг можуть виглядати дуже стильно, — говорить стилістка Єлизавета Балицька.

Головне визначитися, чи є на роботі дрес-код, якщо так, тоді дотримуємося класики, але переробляємо її на новий лад.



Ідея образу у молочних відтінках, відповідає правилам офісного дрес-коду.

Такі деталі як светр на плечах , масивні аксесуари , виразний ремінь роблять образ цікавим та сучасним, — коментує експертка.

Загальні правила підбору гардероба

Щоб мати гарний вигляд необхідно також знати базові правила, як слід підбирати речі. Речі, які ти обираєш, повинні підходити тобі за типом фігури та за кольором, який пасує до зовнішності.

Звертай увагу на портретну зону.

Правильно підібрані кольори чи то блузки, чи жакету, вдало підкреслюють риси обличчя, роблять шкіру свіжішою візуально.

Є правило, яке стосується низу: брюки, джинси, юбки — обов‘язково мають підходити за типом фігури.

Правильної посадки, добре сідати на бедрах і необхідної довжини, які підходять під більшість пар взуття.

Перейдемо до взуття, це — лофери, броги, оксфорди, човники без каблука, або з низьким — 7-8 см, щоб не порушувати центр тяжіння, таким чинимо не шкодити своєму здоров‘ю.

Підбір стильних образів на роботу

Жилет

Жилет вільного крою — однотонний, або із мінімалістичним принтом.

Чудово пасує у поєднанні із білою сорочкою, такого ж крою. Верх можна комбінувати із широкими брюками, або ж легінсами з екошкіри.

Важливо пам‘ятати, що легінси слід носити тільки з верхом який прикриває лінію сідниць, адже облягаючий низ краще поєднати з об‘ємним верхом.

Такий образ виглядає стильно та стримано.

Сукня

Одягатися на роботу може бути викликом, особливо коли ти хочеш виглядати стильно і професійно. Одним з найкращих варіантів для створення жіночного та елегантного образу на роботі є сукня.

Важливо враховувати не тільки стиль, але й комфортність, придатність до роботи та відповідність дрес-коду (якщо він у тебе ще є).

Чудово підійде сукня із щільного трикотажу прямого крою, довжини міді.

Цікаво виглядає розріз, довжиною не вище колін, він додасть елегантності. Така сукня поєднується з аксесуаром у вигляді ремінця.

Діловий костюм та жакет

Важливо підібрати тканину речей по сезону. Влітку — тонша, взимку — більш щільного матеріалу.

Фасон костюма, або жакета окремо, обирай вільного крою, із довгими не облягаючими рукавами.

Жакет вільного крою, довжиною за лінію сідниць, окрім штанів, чудово стилізується зі спідницями облягаючого фасону, чи діловими шортами.

Або легінсами, чи якщо дрес-код дозволяє — джинсами прямого крою.

Спідниця

Спідниця із трикотажу або екошкіри — краще обирати трохи вільного крою, з довжиною, яка закриває коліна.

Доповнити образ можна верхом із вільного трикотажу. Також, як варіант спідницю можна стилізувати з гольфом та жакетом вільного крою.

Для любителів довжини міді — трендовими є спідниці в клітинку або однотонні, зі щільної тканини, фасону трапеція та плісе, як з розрізом, так і без.

Така річ в гардеробі поєднується із класичним та стилем кежуал.

— Якщо ж у тебе на роботі немає дрес-коду я б не радила приходити у старих спортивках, краще просто зібрати образи із базових речей та у кожний помістити частинку вашого особистого стилю, — говорить Єлизавета Балицька.

— Частинкою особистого стилю, може бути якийсь колір, аксесуар чи елемент одягу який асоціюється в оточення з тобою, — коментує стилістка.

Верхній одяг та аксесуари

Будь-який образ можна доповнити класичним верхнім одягом, — пальто прямого крою, довжина нижче колін.

Такий варіант виглядає стильно незалежно від трендів моди.

Також гарний вигляд має куртка із поясом, довжини трохи довшої за лінію сідниць, або міді, із V-подібним вирізом.

Якщо ти хочеш зробити верхній одяг родзинкою — обирай стильну екошубку.

Штучне хутро — тренд 2023 року, залишилося тільки підібрати вдалий фасон та колір.

Також можна використовувати в образах речі зі штучного хутра, особливо якщо це хутро в стилі овечого.

Родзинкою може стати сумка з такого матеріалу, або головний убір.

Експериментуй, не бійся вийти за рамки свого комфорту, твій стиль — це відображення тільки внутрішнього “Я”, розкрий його! — радить експерка.

Одягайся стильно, зручно та яскраво, а ми тобі у цьому допоможемо.

Про те, як одягатися на роботу стильно ми вже поговорили, а тепер тримай поради про кольори манікюру, які будуть трендові у 2023 році.

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