Простые рецепты блюд из баклажанов — чтобы семья попросила добавки

Баклажаны имеют специфический, с легкой горчинкой и оттенком приятной жгучести вкус, способный разнообразить рацион и превратить обычный обед или ужин в нечто особенное. Как вкусно и просто приготовить блюда из баклажанов — читай в материале.
Этот простой рецепт из баклажанов хорош тем, что готовится быстро, получается вкусным, даже если ты — не очень опытный кулинар (ка). Секрет его оригинальности — в кисло-сладком соусе и зернах обжаренного кунжута, которые придают блюду оттенок орехового вкуса.
Овощи:
Пряности и зелень на свой вкус:
Для маринада:
Ароматное, пряное и пикантное блюдо из баклажанов готово! Его можно использовать в качестве гарнира к мясу, есть с кашами и макаронами.
Существует множество вариантов этого популярного блюда, но мы предлагаем тебе попробовать необычный. Его отличие в том, что блюдо запекается слоями, которые не перемешиваются при приготовлении. Еще одной изюминкой рецепта является то, что на дно формы укладывается слой тонко порезанной сырой свеклы. Когда тот пропитается соком всех овощей — получится невероятная вкуснятина.
Pixabay
Овощи для соте:
Для заливки:
Ешь соте из баклажанов теплым или холодным. Подавай на гарнир к мясу и кашам. Приятного аппетита тебе!
Раньше мы рассказывали, как приготовить запеченные баклажаны с сулугуни: рецепт победителя кулинарного шоу Мастер Шеф.
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