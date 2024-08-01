Простые рецепты блюд из баклажанов — чтобы семья попросила добавки

Баклажаны имеют специфический, с легкой горчинкой и оттенком приятной жгучести вкус, способный разнообразить рацион и превратить обычный обед или ужин в нечто особенное. Как вкусно и просто приготовить блюда из баклажанов — читай в материале.

Рецепт баклажанов по-корейски

Этот простой рецепт из баклажанов хорош тем, что готовится быстро, получается вкусным, даже если ты — не очень опытный кулинар (ка). Секрет его оригинальности — в кисло-сладком соусе и зернах обжаренного кунжута, которые придают блюду оттенок орехового вкуса.

Овощи:

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баклажаны — 4 шт.;

помидоры — 2-3 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый— 1 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика.

Пряности и зелень на свой вкус:

молотый красный перец;

черный перец;

петрушка;

кориандр молотый.

Для маринада:

уксус яблочный 9% (или лимонный сок) — 1-2 столовые ложки;

масло –— 3-4 столовые ложки;

кунжут — 1-2 чайные ложки;

соль — по вкусу;

мед (или сахар) — 1 чайная ложка;

соевый соус — 1-2 столовые ложки.

Способ приготовления баклажанов по-корейски

Помой все овощи. Перец, чтобы блюдо выглядело ярко, лучше брать красный и желтый. Баклажаны почисти, тонко сняв кожуру. Нарежь овощерезкой или ножом слайсами толщиной до 6 мм, а их измельчи на тонкие полоски. В литре холодной воды раствори столовую (с горкой) ложку соли и положи в рассол баклажаны. Подержи так 20 минут. Вынь и обсуши салфеткой или бумажным полотенцем. Обжарь баклажаны в небольшом количестве растительного масла 5-7 минут. Убери со сковороды и дай остыть до комнатной температуры. Нарежь тонкими полосками очищенный болгарский перец. Морковь очисти и натри на корейской терке. Чеснок измельчи и добавь к баклажанам. Лук порежь тонкими полукольцами, помидоры — соломкой. Добавь все овощи в миску с баклажанами. Приготовь маринад: смешай соевый соус, уксус (лучше рисовый или винный), растительное масло, мед и соль (если нужно). Залей маринадом все овощи и осторожно перемешай. На сухой сковороде в течение 3-5 минут обжарь кунжут. Обсыпь им готовый салат. Оставь баклажаны по корейски на пару часов промариноваться.

Ароматное, пряное и пикантное блюдо из баклажанов готово! Его можно использовать в качестве гарнира к мясу, есть с кашами и макаронами.

Рецепт соте из баклажанов

Существует множество вариантов этого популярного блюда, но мы предлагаем тебе попробовать необычный. Его отличие в том, что блюдо запекается слоями, которые не перемешиваются при приготовлении. Еще одной изюминкой рецепта является то, что на дно формы укладывается слой тонко порезанной сырой свеклы. Когда тот пропитается соком всех овощей — получится невероятная вкуснятина.

Овощи для соте:

баклажаны — 2 -3 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

помидоры — 4 шт.;

свекла — 1 шт.;

зелень петрушки, укропа, кориандра.

Для заливки:

растительное масло (постный вариант), или сметана, легкий майонез, соль.

Способ приготовления соте из баклажанов

Почисти сырую свеклу, лук и морковь. Баклажаны оставь с кожурой. Порежь их большими кусками. Посоли по своему вкусу и оставь полежать минут 20, затем отожми слегка сок, вместе с ним сойдет и лишняя горчинка. А кожура во время запекания сохранит овощам форму. Тонко нарежь пластинками сырую свеклу. Морковь измельчи тонкими кружочками, лук — полукольцами. Помидоры — кружочками. На дно керамической (стеклянной, чугунной и т.п.) емкости для запекания налей немного масла. Выкладывай слоями: нижний слой — кружочки сырой свеклы. Немного полей его маслом или майонезом (если ты потребляешь этот продукт). Далее укладывай слои соте в таком порядке: на свеклу — морковь кружочками, сверху — лук, а на него — нарезанные большими кусками баклажаны с кожурой. Каждый слой немного сбрызни маслом или сметаной (майонезом), подсоли (если хочешь), посыпь кориандром. На баклажаны выложи слой помидоров и посыпь зеленью. Если посуда для запекания глубокая — можешь повторить слои: морковь, лук, баклажаны, сверху — помидоры. Слой свеклы должен быть один — на дне. Закрой емкость для запекания крышкой или фольгой и поставь в духовку минимум на час. Готовь блюдо при температуре +200 градусов. В конце приготовления открой емкость, чтобы верхний слой немного подсох и поджарился без крышки.

Ешь соте из баклажанов теплым или холодным. Подавай на гарнир к мясу и кашам. Приятного аппетита тебе!

Раньше мы рассказывали, как приготовить запеченные баклажаны с сулугуни: рецепт победителя кулинарного шоу Мастер Шеф.

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