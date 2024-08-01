Прості рецепти страв із баклажанів — щоб сім’я попросила добавки

Баклажани мають специфічний, з легкою гірчинкою і відтінком приємної пекучості смак, який здатен урізноманітнить раціон і перетворити звичайний обід або вечерю на щось особливе. Як смачно та просто приготувати страви з баклажанів — читай у матеріалі.
Цей простий рецепт з баклажанів хороший тим, що готується швидко, виходить смачно, навіть якщо ти не дуже досвідчений кулінар (-ка). Секрет його оригінальності — у кисло-солодкому соусі та зернах обсмаженого кунжуту, які надають страві відтінку горіхового смаку.
Овочі:
Прянощі та зелень на власний смак:
Для маринаду:
Ароматна, пряна та пікантна страва з баклажанів готова! Її можна використовувати як гарнір до м’яса, їсти з кашами та макаронами.
Існує безліч варіантів цієї популярної страви, але ми пропонуємо тобі спробувати незвичайний. Його відмінність у тому, що страва запікається шарами, які не перемішуються при приготуванні. Іще однією родзинкою рецепта є те, що на дно форми вкладається шар тонко порізаного сирого буряка. Коли той просочиться соком усіх овочів — вийде неймовірна смакота.
Pixabay
Овочі для соте:
Для заливки:
Їж соте з баклажанів теплим або холодним. Подавай на гарнір до м’яса та каш. Смачного тобі!
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