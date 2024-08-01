Прості рецепти страв із баклажанів — щоб сім’я попросила добавки

Баклажани мають специфічний, з легкою гірчинкою і відтінком приємної пекучості смак, який здатен урізноманітнить раціон і перетворити звичайний обід або вечерю на щось особливе. Як смачно та просто приготувати страви з баклажанів — читай у матеріалі.

Рецепт баклажанів по-корейськи

Цей простий рецепт з баклажанів хороший тим, що готується швидко, виходить смачно, навіть якщо ти не дуже досвідчений кулінар (-ка). Секрет його оригінальності — у кисло-солодкому соусі та зернах обсмаженого кунжуту, які надають страві відтінку горіхового смаку.

Овочі:

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баклажани — 4 шт.;

помідори — 2-3 шт.;

болгарський перець — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 3-4 зубчики.

Прянощі та зелень на власний смак:

мелений червоний перець;

чорний перець;

петрушка;

коріандр мелений.

Для маринаду:

оцет яблучний 9% (або лимонний сік) — 1-2 столові ложки;

олія — 3-4 столові ложки;

кунжут — 1-2 чайні ложки;

сіль — на смак;

мед (або цукор) — 1 чайна ложка;

соєвий соус — 1-2 столові ложки.

Спосіб приготування баклажанів по-корейськи

Помий всі овочі. Аби страва виглядала яскраво, краще брати червоний та жовтий перець. Баклажани почисть, тонко знявши шкірку. Наріж овочерізкою або ножем слайсами завтовшки до 6 мм, а їх подрібни на тонкі смужки. У літрі холодної води розчини столову (з гіркою) ложку солі та поклади в розсіл баклажани. Потримай так 20 хвилин. Вийми та відіжми. Обсуши серветкою або паперовим рушником. Обсмаж баклажани у невеликій кількості олії 5-7 хвилин. Прибери зі сковорідки та дай охолонути до кімнатної температури. Наріж тонкими смужками очищений болгарський перець. Моркву очисть та натри на корейській тертушці. Часник подрібни та додай до баклажанів. Лук поріж тонкими напівкільцями, помідори — соломкою. Додай всі овочі в миску з баклажанами. Приготуй маринад: змішай соєвий соус, оцет (краще рисовий або винний), олію, мед та сіль (якщо потрібно). Залий маринадом усі овочі та обережно перемішай. На сухій сковорідці протягом 3-5 хвилин обсмаж кунжут. Обсип їм готовий салат. Залиш баклажани по-корейськи на пару годин промаринуватися.

Ароматна, пряна та пікантна страва з баклажанів готова! Її можна використовувати як гарнір до м’яса, їсти з кашами та макаронами.

Рецепт соте з баклажанів

Існує безліч варіантів цієї популярної страви, але ми пропонуємо тобі спробувати незвичайний. Його відмінність у тому, що страва запікається шарами, які не перемішуються при приготуванні. Іще однією родзинкою рецепта є те, що на дно форми вкладається шар тонко порізаного сирого буряка. Коли той просочиться соком усіх овочів — вийде неймовірна смакота.

Овочі для соте:

баклажани — 2 -3 шт.;

морква — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

помідори — 4 шт.;

буряк — 1 шт.;

зелень петрушки, кропу, коріандр.

Для заливки:

олія (пісний варіант), або сметана, легкий майонез, сіль.

Спосіб приготування соте з баклажанів

Почисть сирий буряк, цибулю та моркву. Баклажани залиш зі шкіркою. Поріж їх великими шматками. Посоли на свій смак й залиш полежати хвилин 20, потім відіжми сік, разом з ним зійде й зайва гіркуватість. А шкірка під час запікання збереже овочам форму. Тонко наріж пластинками сирий буряк. Моркву подрібни тонкими кружальцями, цибулю — напівкільцями. Помідори — кружальцями. На дно керамічної (скляної, чавунної тощо) місткості для запікання налий трохи олії. Викладай шарами: нижній шар — кружальця сирого буряка. Трохи полий його олією або майонезом (якщо ти споживаєш цей продукт). Далі укладай шари соте в такому порядку: на буряк — моркву кружальцями, зверху — цибулю, а на неї — порізані великими шматками баклажани зі шкіркою. Кожен шар трохи збризкуй олією або сметаною (майонезом), підсоли (якщо хочеш), посип коріандром. На баклажани виклади шар помідорів і посип зеленню. Якщо посуд для запікання глибокий — можеш повторити шари: морква, цибуля, баклажани, зверху — помідори. Шар буряка має бути один — на дні. Закрий місткість для запікання кришкою або фольгою і постав у духовку щонайменше на годину. Готуй страву за температури +200 градусів. В кінці приготування відкрий місткість, щоб верхній шар трошки підсох та підсмажився без кришки.

Їж соте з баклажанів теплим або холодним. Подавай на гарнір до м’яса та каш. Смачного тобі!

Раніше ми розповідали, як приготувати запечені баклажани з сулугуні: рецепт від переможця кулінарного шоу Мастер Шеф.

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