Ліниво, проте дуже ситно! Рецепт запечених баклажанів з сулугуні від переможця МастерШеф

Бувають такі дні, найчастіше це вихідні, коли хочеться смачно поїсти, а довго стояти біля плити бажання немає. Ми розкажемо тобі простий рецепт запечених баклажанів з сулугуні.

Ця страва не потребує багато зусиль та не займає багато часу. До того ж ці запечені баклажани є доволі ситними. Їх можна приготувати як і для простої домашньої вечері, так і вечірок з друзями.

Рецептом запечених баклажанів з сулугуні поділився переможець МастерШеф Сергій Денисов.

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Рецепт запечених баклажанів з сулугуні

Інгредієнти:

баклажани

томати

фарш (можна курячий)

цибуля

сулугуні

сіль, перець

айвар (пастоподібна маса із запеченого червоного болгарського перцю)

Приготування запечених баклажанів

Інколи баклажани можуть гірчити. Сергій каже, що це можна прибрати, замочивши баклажан у молоці чи сольовому розчині. Також можна використати сухий метод — посипання великою сіллю або видалення насіння.

Щоб приготувати запечені баклажани з сулугуні, треба розрізати овоч навпіл, можна разом з плодоніжкою. Проварити баклажан у підсоленій воді 5–7 хвилин.

Вирізати серединку, щоб залишилися бортики, зробити форму човника. М’якуш можна подрібнити та додати до фаршу. Туди ж додати сир або посмажену на маслі цибулю. Додати сіль та спеції й добре перемішати.

Далі треба зібрати баклажан: дно “човника” змастити айваром, потім викласти фарш, зверху — томати. Усе це засипати великою кількістю сулугуні.

Запікати баклажани протягом 20–25 хвилин за температури 180 °С.

Страви із запечених овочів можуть бути дуже смачними й різноманітними. Раніше ми розповідали, як приготувати рататуй.

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