Ліниво, проте дуже ситно! Рецепт запечених баклажанів з сулугуні від переможця МастерШеф

Бувають такі дні, найчастіше це вихідні, коли хочеться смачно поїсти, а довго стояти біля плити бажання немає. Ми розкажемо тобі простий рецепт запечених баклажанів з сулугуні.
Ця страва не потребує багато зусиль та не займає багато часу. До того ж ці запечені баклажани є доволі ситними. Їх можна приготувати як і для простої домашньої вечері, так і вечірок з друзями.
Рецептом запечених баклажанів з сулугуні поділився переможець МастерШеф Сергій Денисов.
Інгредієнти:
Інколи баклажани можуть гірчити. Сергій каже, що це можна прибрати, замочивши баклажан у молоці чи сольовому розчині. Також можна використати сухий метод — посипання великою сіллю або видалення насіння.
Щоб приготувати запечені баклажани з сулугуні, треба розрізати овоч навпіл, можна разом з плодоніжкою. Проварити баклажан у підсоленій воді 5–7 хвилин.
Вирізати серединку, щоб залишилися бортики, зробити форму човника. М’якуш можна подрібнити та додати до фаршу. Туди ж додати сир або посмажену на маслі цибулю. Додати сіль та спеції й добре перемішати.
Далі треба зібрати баклажан: дно “човника” змастити айваром, потім викласти фарш, зверху — томати. Усе це засипати великою кількістю сулугуні.
Далі треба зібрати баклажан: дно “човника” змастити айваром, потім викласти фарш, зверху — томати. Усе це засипати великою кількістю сулугуні.
Запікати баклажани протягом 20–25 хвилин за температури 180 °С.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serhii Denisov (@denisov.serhii)
Публикация от Serhii Denisov (@denisov.serhii)
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