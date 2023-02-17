Лениво, но очень сытно! Рецепт запеченных баклажанов с сулугуни от победителя МастерШеф

Бывают такие дни, чаще всего это выходные, когда хочется вкусно поесть, а долго стоять у плиты желания нет. Мы расскажем тебе простой рецепт запеченных баклажанов с сулугуни.

Это блюдо не требует много усилий и не занимает много времени. К тому же эти запеченные баклажаны достаточно сытные. Их можно приготовить как и для простого домашнего ужина, так и вечеринок с друзьями.

Рецептом запеченных баклажанов с сулугуни поделился победитель МастерШеф Сергей Денисов.

Сейчас также смотрят

Рецепт запеченных баклажанов с сулугуни

Ингредиенты:

баклажаны

томаты

фарш (можно куриный)

лук

сулугуни

соль, перец

айвар (пастообразная масса из запеченного красного болгарского перца)

Приготовление запеченных баклажанов

Иногда баклажаны могут горчить. Сергей говорит, что это можно убрать, замочив баклажан в молоке или солевом растворе. Также можно использовать сухой метод — посыпание большой солью или удаление семян.

Чтобы приготовить запеченные баклажаны с сулугуни, нужно разрезать овощ пополам, можно вместе с плодоножкой. Проварить баклажан в подсоленной воде 5–7 минут.

Вырезать серединку, чтобы остались бортики, сделать форму лодочки. Мякоть можно измельчить и добавить в фарш. Туда же добавить сырой или пожаренный на сливочном масле лук. Добавить соль и специи и хорошо перемешать.

Далее нужно собрать баклажан: дно “лодочки” смазать айваром, затем выложить фарш, сверху — томаты. Все это засыпать большим количеством сулугуни.

Запекать баклажаны в течение 20–25 минут при температуре 180 °С.

Блюда из запеченных овощей могут быть вкусными и разнообразными. Ранее мы рассказывали, как приготовить рататуй.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!