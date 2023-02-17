Лениво, но очень сытно! Рецепт запеченных баклажанов с сулугуни от победителя МастерШеф

Бывают такие дни, чаще всего это выходные, когда хочется вкусно поесть, а долго стоять у плиты желания нет. Мы расскажем тебе простой рецепт запеченных баклажанов с сулугуни.
Это блюдо не требует много усилий и не занимает много времени. К тому же эти запеченные баклажаны достаточно сытные. Их можно приготовить как и для простого домашнего ужина, так и вечеринок с друзьями.
Рецептом запеченных баклажанов с сулугуни поделился победитель МастерШеф Сергей Денисов.
Ингредиенты:
Иногда баклажаны могут горчить. Сергей говорит, что это можно убрать, замочив баклажан в молоке или солевом растворе. Также можно использовать сухой метод — посыпание большой солью или удаление семян.
Чтобы приготовить запеченные баклажаны с сулугуни, нужно разрезать овощ пополам, можно вместе с плодоножкой. Проварить баклажан в подсоленной воде 5–7 минут.
Вырезать серединку, чтобы остались бортики, сделать форму лодочки. Мякоть можно измельчить и добавить в фарш. Туда же добавить сырой или пожаренный на сливочном масле лук. Добавить соль и специи и хорошо перемешать.
Далее нужно собрать баклажан: дно “лодочки” смазать айваром, затем выложить фарш, сверху — томаты. Все это засыпать большим количеством сулугуни.
Далее нужно собрать баклажан: дно “лодочки” смазать айваром, затем выложить фарш, сверху — томаты. Все это засыпать большим количеством сулугуни.
Запекать баклажаны в течение 20–25 минут при температуре 180 °С.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serhii Denisov (@denisov.serhii)
Публикация от Serhii Denisov (@denisov.serhii)
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