С ноткой Прованса и детства: как приготовить знаменитый французский рататуй

Вспомнить блюдо, которое удалось приготовить впервые, может быть сложно. Однако вспомнить еду из любимого мультфильма, почему-то гораздо проще, как, например, рататуй от маленького шефа-мышки..

И не столь важно, о каком возрасте говорят цифры в паспорте, воспоминаниями все равно иногда возвращаешься мыслями к этому блюду.

Так почему же не попытаться порадовать ребенка, живущего в душе каждого взрослого? Самое время приготовить известное и очень простое традиционное французское блюдо рататуй.

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Ингредиенты для рататуя

помидоры среднего размера — 10 штук

кабачок среднего размера — 1 штука

цуккини среднего размера — 1 штука

баклажан среднего размера — 1 штука

красный сладкий перец — 1 штука

подсолнечное масло — 5 столовых ложек

чабрец — 3 веточки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления рататуя

Сначала нужно помыть помидоры. Семь штук нарезать кружочками. Затем помыть кабачок, цуккини, баклажан и нарезать тонкими кружочками толщиной три миллиметра. Далее нужно приготовить томатный соус. Для этого следует нарезать три помидора и перец кубиками среднего размера. После этого отправить их на разогретую сковороду с растительным маслом и немного пожарить, посолить и поперчить по вкусу. Как только овощи станут немного мягкими, их можно снимать со сковороды. Если есть желание и возможность после этого, будущий соус лучше измельчить в блендере до густого состояния. Когда соус будет готов, его можно переложить в форму для запекания и равномерно его распределить. На соус поочередно выложить кружки овощей, чтобы полностью заполнить форму для запекания. Сверху полить их тремя ложками масла и положить веточки тимьяна. Если нет такой возможности, то можно дополнить блюдо засушенным тимьяном или любимыми специями. Напоследок накрыть форму фольгой и отправить запекаться блюдо на 35 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Как только рататуй будет готов, что можно сразу порционно выкладывать на тарелки и погружаться в родную для этого блюда атмосферу Прованса.

Если ты в поисках универсального, легкого и вкусного блюда для всей семьи, то этот материал для тебя. Картофельные шарики с яйцом, сыром и зеленью могут быть и снеком, и гарниром, и даже самостоятельным основным блюдом. Читай, как приготовить вкусные картофельные шарики.

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