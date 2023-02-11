С ноткой Прованса и детства: как приготовить знаменитый французский рататуй

Вспомнить блюдо, которое удалось приготовить впервые, может быть сложно. Однако вспомнить еду из любимого мультфильма, почему-то гораздо проще, как, например, рататуй от маленького шефа-мышки..
И не столь важно, о каком возрасте говорят цифры в паспорте, воспоминаниями все равно иногда возвращаешься мыслями к этому блюду.
Так почему же не попытаться порадовать ребенка, живущего в душе каждого взрослого? Самое время приготовить известное и очень простое традиционное французское блюдо рататуй.
Если ты в поисках универсального, легкого и вкусного блюда для всей семьи, то этот материал для тебя. Картофельные шарики с яйцом, сыром и зеленью могут быть и снеком, и гарниром, и даже самостоятельным основным блюдом. Читай, как приготовить вкусные картофельные шарики.
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