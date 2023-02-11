З ноткою Провансу та дитинства: як приготувати славнозвісний французький рататуй

Пригадати страву, яку вдалось приготувати вперше, часом може бути складно. Однак згадати їжу з улюбленого мультфільму, чомусь значно простіше, як, наприклад, рататуй від маленького шефа-мишеняти.

І не так важливо, про який вік говорять цифри у паспорті, спогадами все одно часом повертаєшся думками до цієї страви.

Тож чому не спробувати потішити дитину, яка живе в душі кожного дорослого? Саме час приготувати відому і надзвичайно просту традиційну французьку страву рататуй.

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Інгредієнти для рататую

помідори середнього розміру — 10 штук

кабачок середнього розміру — 1 штука

цукіні середнього розміру — 1 штука

баклажан середнього розміру — 1 штука

червоний солодкий перець — 1 штука

соняшникова олія — 5 столових ложок

чебрець — 3 гілочки

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування рататую

Спочатку потрібно помити помідори. Сім штук нарізати кружальцями. Потім помити кабачок, цукіні, баклажан та нарізати їх тонкими кружальцями товщиною три міліметри. Далі необхідно приготувати томатний соус. Для цього варто нарізати три помідори та перець кубиками середнього розміру. Після цього відправити їх на розігріту пательню з рослинною олією та трохи посмажити, посолити та поперчити до смаку. Щойно овочі стануть трохи м’якими, їх можна знімати з пательні. Якщо є бажання та можливість, після цього майбутній соус краще подрібнити у блендері до густого стану. Коли соус буде готовий, його можна перекласти у форму для запікання та рівномірно його розподілити. На соус почергово викласти кружальця овочів, щоб повністю заповнити форму для запікання. Зверху полити їх трьома ложками олії та покласти гілочки чебрецю. Якщо немає такої можливості, то можна доповнити страву засушеним чебрецем, або улюбленими спеціями. Наостанок накрити форму фольгою та відправити запікатись страву на 35 хвилин у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів. Як тільки рататуй буде готовий, чого можна одразу порційно викладати на тарілки та поринати у рідну для цієї страви атмосферу Провансу.

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