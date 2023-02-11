З ноткою Провансу та дитинства: як приготувати славнозвісний французький рататуй

Пригадати страву, яку вдалось приготувати вперше, часом може бути складно. Однак згадати їжу з улюбленого мультфільму, чомусь значно простіше, як, наприклад, рататуй від маленького шефа-мишеняти.
І не так важливо, про який вік говорять цифри у паспорті, спогадами все одно часом повертаєшся думками до цієї страви.
Тож чому не спробувати потішити дитину, яка живе в душі кожного дорослого? Саме час приготувати відому і надзвичайно просту традиційну французьку страву рататуй.
Якщо ти в пошуках універсальної, легкої та смачної страви для всієї родини, то цей матеріал саме для тебе. Картопляні кульки з яйцем, сиром та зеленню можуть бути і снеком, і гарніром, і навіть самостійною основною стравою. Читай, як приготувати смачні картопляні кульки.
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