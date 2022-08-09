Набридли баклажани? А спробуй на грилі, з соусом хойсін та горіхами! Простий рецепт від фіналіста МастерШеф

Поки триває сезон овочів та фруктів, треба насолоджуватися цим щодня! Існує багато простих рецептів, які допоможуть тобі експериментувати зі смаками. Фіналіст МастерШеф професіонали Микола Люлько поділився смачним рецептом баклажанів на грилі із соусом хойсін.

Хойсін — солодкуватий китайський соус. Його готують із ферментованих соєвих бобів з додаванням цукру, оцту, кунжутної олії, червоного рису, часнику, меду, а також суміші п’яти спецій. Соус можна придбати в магазині або приготувати самостійно.

Інгредієнти для баклажанів на грилі

Баклажан — 600 г

Сіль — 6 г

Олія — 50 г

Соус хойсін або унагі — 80 г

Кунжут — 10 г

Горіхи — 50 г

Кінза свіжа — 40 г

Приготування баклажанів на грилі

Баклажани нарізати на чотири частини. Далі треба посолити їх та залишити на 15 хвилин. Потім додати подрібнений часник, олію, добре перемішати й обсмажити на грилі з трьох сторін. Також це можна зробити на звичайній пательні. Далі викласти баклажани на тарілку, полити соусом та посипати кунжутом та горіхами. Зверху додати кінзу або іншу улюблену зелень. Смачний гарнір готовий!

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