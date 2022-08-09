Набридли баклажани? А спробуй на грилі, з соусом хойсін та горіхами! Простий рецепт від фіналіста МастерШеф

Поки триває сезон овочів та фруктів, треба насолоджуватися цим щодня! Існує багато простих рецептів, які допоможуть тобі експериментувати зі смаками. Фіналіст МастерШеф професіонали Микола Люлько поділився смачним рецептом баклажанів на грилі із соусом хойсін.
Хойсін — солодкуватий китайський соус. Його готують із ферментованих соєвих бобів з додаванням цукру, оцту, кунжутної олії, червоного рису, часнику, меду, а також суміші п’яти спецій. Соус можна придбати в магазині або приготувати самостійно.
Хочемо повідомити тобі: на численні прохання українців телеканал СТБ повертає в ефір головний кулінарний проект країни — МастерШеф. Битва сезонів. Проект повертається в ефір 20 серпня о 19:00 і виходитиме з першого випуску щосуботи.
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