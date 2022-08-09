Їжа та рецепти

Набридли баклажани? А спробуй на грилі, з соусом хойсін та горіхами! Простий рецепт від фіналіста МастерШеф

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Серпня 2022, 18:30
Баклажани на грилі з соусом хойсін: рецепт Миколи Люлько
Фото: Pexels

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