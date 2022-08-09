Надоели баклажаны? А попробуй на гриле, с соусом хойсин и орехами! Простой рецепт от финалиста МастерШеф

Пока длится сезон овощей и фруктов, надо наслаждаться этим ежедневно! Есть много простых рецептов, которые помогут тебе экспериментировать со вкусами. Финалист МастерШеф профессионалы Николай Люлько поделился вкусным рецептом баклажанов на гриле с соусом Хойсин.

Хойсин — сладковатый китайский соус. Этот соус готовят из ферментированных соевых бобов с добавлением сахара, уксуса, кунжутного масла, красного риса, чеснока, меда, а также смеси из пяти специй. Соус можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.

Ингредиенты для баклажанов на гриле

Баклажан —600 г

Соль — 6 г

Масло растительное — 50 г

Соус хойсин или унаги — 80 г

Кунжут — 10 г

Орехи — 50 г

Кинза свежая — 40 г

Приготовление баклажанов на гриле

Баклажаны нарезать на четыре части. Далее следует посолить их и оставить на 15 минут. Затем добавить измельченный чеснок, подсолнечное масло, хорошо перемешать и обжарить на гриле с трех сторон. Также это можно сделать на обычной сковороде. Затем выложить баклажаны на тарелку, полить соусом и посыпать кунжутом и орехами. Сверху добавить кинзу или другую любимую зелень. Вкусный гарнир готов!

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