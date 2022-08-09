Надоели баклажаны? А попробуй на гриле, с соусом хойсин и орехами! Простой рецепт от финалиста МастерШеф

Пока длится сезон овощей и фруктов, надо наслаждаться этим ежедневно! Есть много простых рецептов, которые помогут тебе экспериментировать со вкусами. Финалист МастерШеф профессионалы Николай Люлько поделился вкусным рецептом баклажанов на гриле с соусом Хойсин.
Хойсин — сладковатый китайский соус. Этот соус готовят из ферментированных соевых бобов с добавлением сахара, уксуса, кунжутного масла, красного риса, чеснока, меда, а также смеси из пяти специй. Соус можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.
Хотим сообщить тебе: по многочисленным просьбам украинцев телеканал СТБ возвращает в эфир главный кулинарный проект страны — МастерШеф. Битва сезонов. Проект возвращается в эфир 20 августа в 19:00 и будет выходить с первого выпуска по субботам.
Если ты любишь вкусные и полезные блюда, то ранее мы рассказывали, как приготовить спаржу. Несколько минут, и блюдо готово!
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