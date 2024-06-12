Чем полезно авокадо: какие уникальные полезные свойства имеет этот фрукт

Авокадо — это не просто модный ингредиент для смузи или тостов с лососем. Этот уникальный фрукт имеет немалое количество преимуществ для человеческого здоровья. Предлагаем тебе сегодня узнать, чем полезно авокадо и почему этот продукт стоит добавить в свой ежедневный рацион. Подробнее о пользе авокадо для организма мужчин и женщин рассказали в издании Health.

Чем полезно авокадо

Повышает чувство сытости. Авокадо богато полезными жирами, в частности мононенасыщенными жирными кислотами, которые способствуют более длительному ощущению сытости в твоем организме. Добавление даже половинки авокадо к обеду может значительно повысить насыщение в течение пяти часов.

Контроль веса. Несмотря на высокое содержание жиров, авокадо может помочь уменьшить вес, ведь в его составе присутствуют именно полезные жиры. Его регулярное потребление помогает поддерживать здоровый вес и способствует лучшему усвоению питательных веществ.

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Кроме того, авокадо снижает соотношение висцерального жира к подкожному, что является важным фактором в предотвращении ожирения.

Защита сердца. Ежедневное употребление авокадо улучшает липидный профиль крови, снижает уровень “плохого” холестерина и повышает “хороший”. Собственно благодаря этому улучшается твой липидный профиль и, как следствие, снижается риск образования сердечных заболеваний.

Также авокадо является отличным источником калия, что помогает регулировать артериальное давление.

Профилактика диабета. Добавление авокадо в твой рацион может предотвратить резкие скачки уровня инсулина и глюкозы в крови после еды, что особенно важно для людей с диабетом второго типа или резистентностью к инсулину.

Обогащение рациона питательными веществами. Авокадо улучшает усвоение антиоксидантов из других полезных продуктов. Сочетание авокадо с томатным соусом и морковью улучшает усвоение витамина А, который является важным питательным веществом для здоровой кожи, зрения и иммунитета.

Кроме того, люди, которые употребляют авокадо, имеют значительно высокое потребление таких питательных веществ как клетчатка, полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, магний, калий и витамин Е.

Поддержка здоровья пищеварения. Регулярное употребление авокадо положительно влияет на здоровье микробиома кишечника, поддерживая разнообразие и количество полезных микроорганизмов. А здоровый микробиом кишечника укрепляет иммунную функцию, борется с воспалением и защищает от хронических заболеваний.

Улучшение когнитивных функций. Авокадо богато веществом под названием лютеин. Оно улучшает память и другие когнитивные функции, особенно в пожилом возрасте.

Однако прием добавки лютеина не дал таких же результатов. Поэтому что-то в авокадо способствовало улучшению работы мозга.

Защита глаз. Антиоксиданты лютеин, о котором мы уже упоминали ранее, и зеаксантин, находящиеся в авокадо, сохраняют здоровье глаз, повышая количество макулярного пигмента.

Противораковые свойства. Экстракты авокадо содержат антиоксиданты, которые обладают противораковыми свойствами. К примеру, экстракт, содержащий несколько антиоксидантов, включая лютеин, зеаксантин, бета-каротин и витамин Е остановил рост клеток рака простаты. Другой экстракт убивал раковые клетки полости рта.

Какой вред от авокадо

Набор веса. Хотя авокадо содержит ненасыщенные жиры, его чрезмерное потребление может вызвать набор веса из-за высокого содержания жиров.

Аллергическая реакция. Хотя и редко, но аллергия на авокадо существует. Поэтому стоит быть осторожным(-ой) в потреблении этого продукта.

Мигрени. Употребление авокадо в больших количествах иногда провоцирует мигрень, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету.

А если ты вдохновился(-лась) полезными свойствами авокадо и уже непременно хочешь добавить этот продукт в свой рацион, читай, как выбрать авокадо.

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