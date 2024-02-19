Чим корисне авокадо: які унікальні корисні властивості має цей фрукт для організму

Авокадо — це не просто модний інгредієнт для смузі чи тостів з лососем. Цей унікальний фрукт має чималу кількість переваг для людського здоров’я. Пропонуємо тобі сьогодні дізнатися, чим корисне авокадо та чому цей продукт варто додати до свого щоденного раціону. Детальніше про користь авокадо для організму чоловіків і жінок розповіли у виданні Health.

Чим корисне авокадо

Підвищує відчуття ситості. Авокадо багате на корисні жири, зокрема мононенасичені жирні кислоти, які сприяють довшому відчуттю ситості у твоєму організмі. Додавання навіть половинки авокадо до обіду може значно підвищити насичення протягом п’яти годин.

Контроль ваги. Попри високий вміст жирів, авокадо може допомогти зменшити вагу, адже у його складі присутні саме корисні жири. Його регулярне споживання допомагає підтримувати здорову вагу та сприяє кращому засвоєнню поживних речовин.

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Окрім того, авокадо знижує співвідношення вісцерального жиру до підшкірного, що є важливим фактором у запобіганні ожиріння.

Захист серця. Щоденне вживання авокадо покращує ліпідний профіль крові, знижує рівень “поганого” холестерину та підвищує “хороший”. Власне завдяки цьому покращується твій ліпідний профіль і, як наслідок, знижується ризик утворення серцевих захворювань.

Також авокадо є відмінним джерелом калію, що допомагає регулювати артеріальний тиск.

Профілактика діабету. Додавання авокадо до твого раціону може запобігти різким стрибкам рівня інсуліну і глюкози в крові після їди, що особливо важливо для людей з діабетом другого типу або резистентністю до інсуліну.

Збагачення раціону поживними речовинами. Авокадо покращує засвоєння антиоксидантів з інших корисних продуктів. Поєднання авокадо з томатним соусом і морквою покращує засвоєння вітаміну А, який є важливою поживною речовиною для здорової шкіри, зору та імунітету.

Окрім того, люди, які споживають авокадо, мають значно високе споживання таких поживних речовин як клітковина, корисні мононенасичені та поліненасичені жири, магній, калій та вітамін Е.

Підтримка здоров’я травлення. Регулярне вживання авокадо позитивно впливає на здоров’я мікробіому кишківника, підтримуючи різноманітність та кількість корисних мікроорганізмів. А здоровий мікробіом кишківника зміцнює імунну функцію, бореться із запаленням і захищає від хронічних захворювань.

Покращення когнітивних функцій. Авокадо багате на речовину під назвою лютеїн. Вона покращує пам’ять та інші когнітивні функції, особливо в літньому віці.

Однак прийом добавки лютеїну не дав таких же результатів. Тому щось в авокадо сприяло покращенню роботи мозку.

Захист очей. Антиоксиданти лютеїн, про який ми вже згадували раніше, і зеаксантин, що містяться в авокадо, зберігають здоров’я очей, підвищуючи кількість макулярного пігменту.

Протиракові властивості. Екстракти авокадо містять антиоксиданти, які мають протиракові властивості. Приміром, екстракт, що містить кілька антиоксидантів, включно з лютеїном, зеаксантином, бета-каротином і вітаміном Е зупинив ріст клітин раку простати. Інший екстракт вбивав ракові клітини порожнини рота.

Яка шкода від авокадо

Набір ваги. Хоча авокадо містить ненасичені жири, його надмірне споживання може спричинити набір ваги через високий вміст жирів.

Алергічна реакція. Хоч і рідко, але алергія на авокадо існує. Тож варто бути обережним(-ою) у споживанні цього продукту.

Мігрені. Споживання авокадо у великих кількостях іноді провокує мігрень, що може супроводжуватися нудотою, блювотою та підвищеною чутливістю до світла.

А якщо ти надихнувся(-лася) корисними властивостями авокадо і вже неодмінно хочеш додати цей продукт до свого раціону, читай, як вибрати авокадо.

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