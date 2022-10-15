Як вибрати авокадо: лайфхаки для тих, хто хоче знайти ідеальний плід

Якщо ти щоразу купуєш незрілі плоди авокадо і не знаєш, як вибрати стигле авокадо в магазині й отримати якнайбільше користі від нього, то ця стаття буде дуже доречною.

Цей мексиканський фрукт славиться своїми корисними жирами та безліччю вітамінів. Читай, як правильно вибрати авокадо і як дізнатися, стигле воно чи ні, у матеріалі.

Корисні плоди авокадо досить калорійні, але майже не містять цукру.

Вони багаті на клітковину, яка допомагає нам не переїдати.

Зараз також дивляться

Також м’якоть авокадо використовують як маску для обличчя та волосся.

Для того, щоб вибрати хороший фрукт, скористайся інструкцією.

Як правильно вибрати авокадо: лайфхаки

Форма. Фрукт має бути схожим на грушу довжиною до 25 см.

Фрукт має бути схожим на грушу довжиною до 25 см. Маса. Вона має бути не дуже великою, до 300 г. Найсмачніше авокадо — маленьке, до 200 г. У ньому багато корисних вітамінів, а м’якоть більш насичена на смак.

Вона має бути не дуже великою, до 300 г. Найсмачніше авокадо — маленьке, до 200 г. У ньому багато корисних вітамінів, а м’якоть більш насичена на смак. Колір. Зрілі плоди мають бути трохи темними (більшість сортів). Шкірка у стиглого плоду зеленого кольору. М’якуш ніжного зеленого кольору, а біля кісточки переходить у жовтий відтінок. Свіже авокадо має велику, товстокору кісточку.

Зрілі плоди мають бути трохи темними (більшість сортів). Шкірка у стиглого плоду зеленого кольору. М’якуш ніжного зеленого кольору, а біля кісточки переходить у жовтий відтінок. Свіже авокадо має велику, товстокору кісточку. На плоді має залишатися вм’ятина від пальця . Натисни на авокадо і перевір, стигле воно чи ні. Якщо вм’ятини немає, то авокадо ще не зріле. Щоб дозріти, йому потрібно лежати ще два – три дні.

. Натисни на авокадо і перевір, стигле воно чи ні. Якщо вм’ятини немає, то авокадо ще не зріле. Щоб дозріти, йому потрібно лежати ще два – три дні. Якщо після натискання на фрукт його шкірка не вирівнюється, то він перезрілий. Їсти таке авокадо потрібно того ж дня. Якщо цього не зробити, авокадо згниє уже наступного дня.

Плодоніжка. Незрілі фрукти мають світлу плодоніжку. Вона трохи волога та міцно тримається. Авокадо вважається перезрілим тоді, коли плодоніжка висохла і стала темною. Щоб вибрати ідеальний варіант, знову натисни на фрукт. Якщо з нього виходить сік — він дозрів.

Незрілі фрукти мають світлу плодоніжку. Вона трохи волога та міцно тримається. Авокадо вважається перезрілим тоді, коли плодоніжка висохла і стала темною. Щоб вибрати ідеальний варіант, знову натисни на фрукт. Якщо з нього виходить сік — він дозрів. Якщо струсити авокадо, можна почути постукування. Це означає, що кісточка легко відділяється від м’якоті.

Як вибрати авокадо та як його зберігати

Після покупки авокадо необхідно насухо витерти.

На ньому не має бути бруду.

Не мий авокадо, адже так у ньому може утворитися гниль.

Акуратно загорни в паперовий рушник.

Помісти в холодильник (у відсік для зберігання овочів та фруктів).

Якщо ти нарізав(-ла) авокадо, то перед тим, як ставити в холодильник, збризни його соком лимона (пару крапель).

Забери в контейнер або закрий за допомогою харчової плівки.

Ціле авокадо можна зберігати від тижня до двох у холодильнику.

Нарізане на скибочки авокадо можна зберігати в холодильнику до 48 годин.

Правильне харчування — це не тільки про схуднення, а й про гарне самопочуття, здоров’я та енергію. Читай, як зробити звичайну їжу кориснішою.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.