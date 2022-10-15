Как выбрать авокадо: лайфхаки для тех, кто хочет найти идеальный плод

Если ты раз за разом покупаешь незрелые плоды авокадо и не знаешь, как выбрать спелое авокадо в магазине, чтобы получить от него максимум пользы, тогда эта статья будет как нельзя кстати.
Этот мексиканский фрукт славится своими полезными жирами и множеством витамин. Читай, как правильно выбрать авокадо и как узнать, спелое он или нет, в материале.
Полезные плоды авокадо довольно калорийные, но почти не содержат сахара.
Полезные плоды авокадо довольно калорийные, но почти не содержат сахара.
Они богаты клетчаткой, которая помогает нам не переедать.
Также мякоть авокадо используют в качестве маски для лица и волос.
Также мякоть авокадо используют в качестве маски для лица и волос.
Для того чтобы выбрать хороший фрукт, воспользуйся инструкцией.
Фото — Unsplash
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