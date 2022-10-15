Как выбрать авокадо: лайфхаки для тех, кто хочет найти идеальный плод

Если ты раз за разом покупаешь незрелые плоды авокадо и не знаешь, как выбрать спелое авокадо в магазине, чтобы получить от него максимум пользы, тогда эта статья будет как нельзя кстати.

Этот мексиканский фрукт славится своими полезными жирами и множеством витамин. Читай, как правильно выбрать авокадо и как узнать, спелое он или нет, в материале.

Полезные плоды авокадо довольно калорийные, но почти не содержат сахара.

Они богаты клетчаткой, которая помогает нам не переедать.

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Также мякоть авокадо используют в качестве маски для лица и волос.

Для того чтобы выбрать хороший фрукт, воспользуйся инструкцией.

Как правильно выбрать авокадо: лайфхаки

Форма. Фрукт должен быть похожим на грушу длиной до 25 см. Масса. Она должна быть не слишком большой, до 300 г. Самое вкусное авокадо — маленькое, весом до 200 г. В нем много полезных витаминов, а мякоть по вкусу более насыщенная. Цвет. Зрелые плоды должны быть немного темными (большинство сортов). Кожура у спелого плода зеленого цвета. Мякоть нежного зеленого цвета, а возле косточки переходит в желтый оттенок. У свежего авокадо крупная толстокорая косточка. На плоде должна оставаться вмятина от пальца. Надави им на авокадо и проверь, спелое оно или нет. Если вмятины нет, значит авокадо еще не зрелое. Для того чтобы дозреть, ему нужно полежать еще два – три дня. Если после нажатия на фрукт его кожура не выравнивается, то он перезревший. Есть такое авокадо нужно в тот же день. Если этого не сделать, то авокадо сгниет уже на следующие сутки. Плодоножка. Незрелые фрукты имеют светлую плодоножку. Она немного влажная и крепко держится. Авокадо считается перезревшим, когда плодоножка высохла и стала темной. Чтобы выбрать идеальный вариант, снова надави на фрукт. Если из него выходит сок — он созрел. Если ты встряхиваешь авокадо, то фрукт должен издавать постукивание. Это значит, что косточка легко отделяется от мякоти.

Как выбрать авокадо и как его хранить

После покупки авокадо нужно насухо вытереть. На нем не должно быть грязи. Не мой авокадо, ведь так в нем может образоваться гниль. Аккуратно заверни его в бумажное полотенце. Помести в холодильник (в отсек для хранения овощей и фруктов). Если ты нарезал(-а) авокадо, то перед тем, как ставить его в холодильник, сбрызни соком лимона (пару капель). Убери в контейнер или закрой с помощью пищевой пленки. Целое авокадо можно хранить от недели до двух в холодильнике. Нарезанное ломтиками можно хранить в холодильнике до 48 часов.

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