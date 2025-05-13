Что приготовить студенту на неделю: список вкусных и питательных блюд

Фото Unsplash Во многих городах студенты уже вернулись к учебе и обустраивают общежития и квартиры, где будут жить во время учебного года. Однако есть одна небольшая, но вечная проблема — это питание молодежи, не всегда состоящее из полезных и питательных блюд. Что приготовить студенту на неделю — читай в материале. Что приготовить студенту в неделю: список блюд для хранения в морозилке Если в общежитии или квартире твоего сына или дочери есть морозильник, проблема с питанием почти решена. Ведь с собой студенту можно положить множество разнообразных полуфабрикатов, используя при транспортировке специальные морозильные пакеты. К примеру, можно приготовить: домашние пельмени; вареники; сырники; сделать замороженную овощную смесь; хинкали; котлеты; отбивные; голубцы; блины и блинчики; колбасы; тефтели; куриные бедра; перцы фаршированные. Что приготовить студенту с собой, живущему в общежитии: рецепты простых и питательных блюд Кроме мясных и сладких блюд студенту можно с собой поставить разные закрутки, квашеную капусту, овощи и фрукты, сало. Также не забудь поставить в сумку студента макароны твердых сортов, булочки и сушеные продукты. Например, яблоки, пастилу, бастурму и т.д. Однако важно, чтобы после учебы ребенок самостоятельно учился заботиться о себе и своем рационе. Поэтому старайся больше времени потратить на общение со своим студентом и его воспитание, чем на приготовление сложно компонентных блюд. Читать по теме Сочный, ароматный и очень аппетитный: рецепт бургера от Евгения Клопотенко Держи бургер с говядиной по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Картофельные драники: пошаговый рецепт Ингредиенты: 5 картофелин; 2 яйца; 3 ст л муки; луковица; перец и соль; масло растительное. Способ приготовления: Картошку очисти от кожуры, помой и измельчи на терке. Мелко нарежь лук и добавь его к картофелю. Туда же введи яйца, перец, соль и муку. В сковороде хорошо разогрей масло и на нем обжаривай оладьи. Картофель с курицей: рецепт для студентов Ингредиенты: 4 лука; 15 картофелин; 15 голеней курятины; 450 г майонеза; специи; соль; зелень; творог (380 г). Способ приготовления: Лук нарежь полукольцами и перемажь его майонезом, чтобы он промариновался. Далее нарежь картофель и также смазывай его майонезом. Куриные голени или любое мясо тоже маринуй. Положи все это на противень и отправляй в духовку. Сладкие пирожки: рецепт пошагово Ингредиенты: 0,5 л молока; пакет дрожжей; 65 г масла сливочного; одно яйцо; 1 ст сахара; абрикосы или яблоки; 2 упаковки ванилина; мука; масло растительное. Способ приготовления: Сливочное масло растопи и добавь в него слегка теплое молоко. Далее клади дрожжи, ванилин и сахар. Также в емкость засыпь примерно пол стакана муки. Опара будет подходить 30 мин. Как только в ней появится пена, засыпь просеянную муку и замеси тесто. Как только оно перестанет прилипать к рукам, его необходимо смазать маслом (растительным) и накрыть влажным полотенцем. Тесто должно отдохнуть примерно полтора часа. Переложи его на стол и дай еще немного подняться. Подготовь вкусную начинку для пирожков. Абрикосы дели на половинки, издали косточки, после чего мякоть разрежь на более мелкие кусочки. В начинку обязательно положи сахар по вкусу. Тесто раздели на маленькие кусочки, из каждого из них сформируй кружочек. На серединку блинчика выложи начинку, скрепи края и обжарь пирожки на сковороде с каждой стороны. Ранее мы рассказывали, как приготовить сырникиА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Продукты, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter