Что приготовить студенту на неделю: список вкусных и питательных блюд

Во многих городах студенты уже вернулись к учебе и обустраивают общежития и квартиры, где будут жить во время учебного года. Однако есть одна небольшая, но вечная проблема — это питание молодежи, не всегда состоящее из полезных и питательных блюд. Что приготовить студенту на неделю — читай в материале.

Что приготовить студенту в неделю: список блюд для хранения в морозилке

Если в общежитии или квартире твоего сына или дочери есть морозильник, проблема с питанием почти решена. Ведь с собой студенту можно положить множество разнообразных полуфабрикатов, используя при транспортировке специальные морозильные пакеты. К примеру, можно приготовить:

домашние пельмени;

вареники;

сырники;

сделать замороженную овощную смесь;

хинкали;

котлеты;

отбивные;

голубцы;

блины и блинчики;

колбасы;

тефтели;

куриные бедра;

перцы фаршированные.

Что приготовить студенту с собой, живущему в общежитии: рецепты простых и питательных блюд

Кроме мясных и сладких блюд студенту можно с собой поставить разные закрутки, квашеную капусту, овощи и фрукты, сало. Также не забудь поставить в сумку студента макароны твердых сортов, булочки и сушеные продукты. Например, яблоки, пастилу, бастурму и т.д.

Однако важно, чтобы после учебы ребенок самостоятельно учился заботиться о себе и своем рационе. Поэтому старайся больше времени потратить на общение со своим студентом и его воспитание, чем на приготовление сложно компонентных блюд.

Картофельные драники: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

5 картофелин;

2 яйца;

3 ст л муки;

луковица;

перец и соль;

масло растительное.

Способ приготовления:

Картошку очисти от кожуры, помой и измельчи на терке. Мелко нарежь лук и добавь его к картофелю. Туда же введи яйца, перец, соль и муку. В сковороде хорошо разогрей масло и на нем обжаривай оладьи.

Картофель с курицей: рецепт для студентов

Ингредиенты:

4 лука;

15 картофелин;

15 голеней курятины;

450 г майонеза;

специи;

соль;

зелень;

творог (380 г).

Способ приготовления:

Лук нарежь полукольцами и перемажь его майонезом, чтобы он промариновался. Далее нарежь картофель и также смазывай его майонезом. Куриные голени или любое мясо тоже маринуй. Положи все это на противень и отправляй в духовку.

Сладкие пирожки: рецепт пошагово

Ингредиенты:

0,5 л молока;

пакет дрожжей;

65 г масла сливочного;

одно яйцо;

1 ст сахара;

абрикосы или яблоки;

2 упаковки ванилина;

мука;

масло растительное.

Способ приготовления:

Сливочное масло растопи и добавь в него слегка теплое молоко. Далее клади дрожжи, ванилин и сахар. Также в емкость засыпь примерно пол стакана муки. Опара будет подходить 30 мин. Как только в ней появится пена, засыпь просеянную муку и замеси тесто. Как только оно перестанет прилипать к рукам, его необходимо смазать маслом (растительным) и накрыть влажным полотенцем. Тесто должно отдохнуть примерно полтора часа. Переложи его на стол и дай еще немного подняться. Подготовь вкусную начинку для пирожков. Абрикосы дели на половинки, издали косточки, после чего мякоть разрежь на более мелкие кусочки. В начинку обязательно положи сахар по вкусу. Тесто раздели на маленькие кусочки, из каждого из них сформируй кружочек. На серединку блинчика выложи начинку, скрепи края и обжарь пирожки на сковороде с каждой стороны.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сырники

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.