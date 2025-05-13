Що приготувати студенту на тиждень: список смачних та поживних страв

У багатьох містах студенти вже повернулися до навчання та облаштовують гуртожитки й квартири, де житимуть під час навчального року. Однак є одна невеличка, але вічна проблема – це харчування молоді, яке не завжди складається з корисних та поживних страв. Що приготувати студенту на тиждень — читай у матеріалі.

Що приготувати студенту на тиждень: список страв для зберігання в морозилці

Якщо в гуртожитку або квартирі твого сина чи доньки є морозильна камера, проблема з харчуванням майже вирішена. Адже з собою йому можна покласти безліч різноманітних напівфабрикатів, використовуючи при транспортуванні спеціальні морозильні пакети. Наприклад, можна приготувати:

домашні пельмені;

вареники;

сирники;

зробити заморожену овочеву суміш;

хінкалі;

котлети;

відбивні;

голубці;

млинці та налисники;

ковбаси;

тефтелі;

курячі стегна;

перці фаршировані.

Що приготувати студенту з собою, який живе у гуртожитку: рецепти простих та поживних страв

Крім м’ясних та солодких страв, студенту можна з собою поставити різні закрутки, квашену капусту, овочі та фрукти, сало. Також не забудь покласти в сумку студента макарони твердих сортів, булочки та сушені продукти. Наприклад, яблука, пастилу, бастурму тощо.

Однак важливо, аби після навчання дитина самостійно вчилася дбати про себе та свій раціон. Тому намагайся більше часу витратити на спілкування та виховання свого студента, аніж на приготування складно компонентних страв.

Картопляні деруни: покроковий рецепт

Інгредієнти:

5 картоплин;

2 яйця;

3 ст л борошна;

цибулина;

перець і сіль;

олія рослинна.

Спосіб приготування:

Картоплю очисть від шкірки, помий та подрібни на тертці. Дрібно наріж цибулю і додай її до картоплі. Туди ж введи яйця, перець, сіль і борошно. На пательні добре розігрій олію і на ній обсмажуй оладки.

Картопля з куркою: рецепт для студентів

Інгредієнти:

4 цибулі;

15 картоплин;

15 гомілок курятини;

450 г майонезу;

спеції;

сіль;

зелень;

сир (380 г).

Спосіб приготування:

Цибулю наріж півкільцями й перемасти її майонезом, щоб вона промаринувалася. Далі наріж картоплю і також змащуй її майонезом. Курячі гомілки або будь-яке м’ясо також маринуй. Поклади все це на деко та відправляй в духовку.

Солодкі пиріжки: рецепт покроково

Інгредієнти:

0, 5 л молока;

пакет дріжджів;

65 г масла вершкового;

одне яйце;

1 ст цукру;

абрикоси або яблука;

2 упаковки ваніліну;

борошно;

олія рослинна.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопи й додай в нього злегка тепле молоко. Далі кладіть дріжджі, ванілін і цукор. Також в місткість засип приблизно пів склянки борошна. Опара буде підходити 30 хв. Як тільки в ній з’явиться піна, засип просіяне борошно і заміси тісто. Як тільки воно перестане прилипати до рук, його необхідно змастити маслом (рослинним) і накрити вологим рушником. Тісто має відпочити приблизно півтори години. Переклади його на стіл і дай ще трохи піднятися. Підготуй смачну начинку для наших пиріжків. Абрикоси поділи на половинки, видали кісточки, після чого м’якуш розріж на більш дрібні шматочки. У начинку обов’язково поклади цукор до смаку. Тісто поділи на маленькі шматочки, з кожного з них сформуй кружечок. На серединку млинчика виклади начинку, скріпи краї та обсмаж пиріжки на сковороді з кожного боку.

Раніше ми розповідали, як приготувати сирники.

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